Unterhaltung

"Taille wie ein Benzinkanister": Bert Wollersheim fühlt sich schuldig

Sie habe "im Leben Defizite", sagt Sophia Wollersheim - und legte sich deshalb für einen krassen Eingriff unters Messer. Nun reagiert ihr Ex auf die Schock-Fotos der 29-Jährigen mit der Taille einer Comicfigur. Auch er ist entsetzt.

Mit ihrem Geständnis, sich abermals einer irrwitzigen Schönheitsoperation unterzogen zu haben, schockte Sophia Wollersheim nicht nur viele ihrer Facebook-Fans.

Auch neutrale Beobachter können bei dem Anblick der 29-Jährigen, die sich nach zahlreichen Brustvergrößerungen bis hin zu 75 K nun offenbar die Taille drastisch verschmälern ließ, nur noch den Kopf schütteln. Dem Ex der Dschungelprinzessin von 2016, dem ehemaligen Rotlichtbaron Bert Wollersheim, geht es da nicht anders.

"Ich möchte etwas loswerden, da ich mich betroffen fühle", schreibt der 66-Jährige auf seiner Facebook-Seite. Zu der Zeit, als er Sophia kennenlernte, habe er ab und an geflachst und ihr gesagt, sie habe "eine Taille wie ein Benzinkanister." Heute fühle er sich mitschuldig an den Defiziten seiner Verflossenen. "Ich bin schockiert und falls ich das bei ihr ausgelöst habe, fühle ich mich unendlich schuldig und mache mir große Vorwürfe. So etwas kann nicht wirklich gut gehen ... weil es gegen die Anatomie des Körpers arbeitet", so das Urteil von Bert Wollersheim.

"Ich bin sehr traurig"

Unumwunden spricht der einstige Bordellbetreiber vom "OP-Wahn" seiner Ex, die ihn 2010 geheiratet hatte und sich seit der Trennung von ihm im vergangenen Jahr offiziell Sophia Vegas nennt. Heute mache er sich große Sorgen um sie, so Bert Wollersheim weiter - "weil sie diese OP nicht rückgängig machen kann! Rippen kann man meines Wissens nicht zurück operieren." Mit den Worten "Ich bin sehr traurig! … Und fühle mich schuldig", beendet Bert Wollersheim seinen Post.

Mehr zum Thema 27.06.17 Auf dem Weg zu Jessica Rabbit Sophia Wollersheim entfernt Rippen

Sophia Wollersheim hatte in den vergangenen beiden Tagen zwei Fotos auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht, die sie mit ultraschmaler Wespen-Taille zeigen. Dazu schrieb sie, sie habe "den härtesten Eingriff, den ich je hatte", an sich vornehmen lassen. Wenngleich sie auf die Art der Operation nicht detailliert eingeht, lassen die Aufnahmen eigentlich keinen anderen Schluss zu als den, dass sie sich Rippen entnehmen ließ. Beobachter spekulieren auch, dass zudem ihr Gesäß mit Implantaten aufgepolstert wurde.

Quelle: n-tv.de