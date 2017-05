Unterhaltung

Über 1,5 Millionen Dislikes: Bibi nimmt ihren Song-Flop gelassen

Mit ihren Beauty-Tipps wird Bibi zum Youtube-Star mit Millionen Fans. Als Sängerin bekommt sie von den Massen aber keinen Beifall, ihr erster Song wird im Internet zerrissen. Die Klickzahlen dürften sie trösten.

Mehr als 1,5 Millionen Daumen nach unten – das erste Musikvideo von YouTube-Star Bibi ist ein richtiger Reinfall. Das Lied kam überwiegend schlecht an, was sich auch in den Kommentaren bei Youtube widerspiegelt: "Nachdem ich das gehört habe, hatte ich den ganzen Tag Ohrenschmerzen", heißt es da zum Beispiel.

Am Freitag war das seicht dahingeträllerte Liedchen "How it is (wap bap…)" online gegangen. Bis Montagvormittag wurde es fast 22 Millionen Mal angeklickt. Nur rund 263.000 Nutzer vergaben einen Daumen nach oben – bei über 1,5 Millionen negativen Bewertungen.

Bibi reagierte gelassen auf die Kritik der Nutzer. "Nur weil mir der Song gefällt, heißt es nicht, dass anderen der Song auch gefallen muss." Jeder könne das Lied bewerten, wie er möchte, sagte sie am Sonntag in einem Video. "Es ist auf jeden Fall nicht mehr normal, wieviel Aufmerksamkeit dieses Lied bekommen hat." Die negativen Bewertungen sind das eine, die Klickzahlen das andere. Innerhalb von drei Tagen waren es fast 22 Millionen Klicks – und mit Klicks verdient Bibi schließlich Geld.

Bibi gehört zu den bekanntesten Youtubern Deutschlands. Ihren Kanal haben fast 4,5 Millionen Menschen abonniert. Bekannt wurde sie durch Schmink- und Stylingtipps. "How it is (wap bap…)" ist ihr erstes Lied.

Quelle: n-tv.de