Unterhaltung

360° Sexyness: Bikini-Parade mit Kylie Jenner

Eigentlich schockt so ein Bikini-Foto niemanden mehr. Schließlich fluten all die Instagram-Schönheiten täglich das Netz mit ihren Bildern. Eine aber darf sich glatt die Krone in Sachen Pool-Sexyness aufsetzen: Kylie Jenner hat sich mal wieder selbst übertroffen.

Während wir hierzulande zur Arbeit kriechen, urlaubt woanders, wer es sich leisten kann. Jungstar Kylie Jenner etwa residiert derzeit mit Rapper-Freund Tyga, dessen Sohn King Cairo - ja, so heißt der Junge - und Freunden in Mexiko.

Am Pool wird Musik gehört, ein bisschen entspannt, aber selbstverständlich versorgt die 19-jährige Jenner ihre Fans auch vom Handtuch aus mit privaten Einblicken. Und wo die Klamotten denn schon mal runter sind ...

Auf ihrem Instagram-Account ist Jenner bereits in zwei verschiedenen Badeteilen zu sehen. Einmal führt sie einen Netzanzug mit Neondetails aus - Pose: Hintern raus. Einmal ist es ein schwarzer Bikini mit Häkelrand und passendem Halsband - dem Hohlkreuz nach zu urteilen soll die Brust in Szene gesetzt werden.

Reicht jetzt langsam, denken Sie vielleicht. Das Beste kommt doch aber noch! Auf ihrem Snapchat-Account veröffentliche Jenner eine Serie von Videos, in denen ihre Kurven gleich mal von allen Seiten in Szene gesetzt werden.

"Traurig für ein 19-jähriges Mädchen"

Selbstverständlich finden sich in den Kommentaren die üblichen Lästerattacken. Kaum ein Zentimeter von Jenners Körper, der nicht vom Schönheits-Doc modeliert worden sein soll. "Traurig für ein 19-jähriges Mädchen", finden die einen.

Andere aber können mit ihrer Bewunderung nicht hinterm Berg halten. "Wow, ich liebe den Fake-Körper", schreibt ein Nutzer, dem es offenbar total egal ist, wie viel Anteil die Natur an dieser Augenweide hatte. Auch Jenners Freund, dem 27-jährigen Tyga, scheint der Anblick zu gefallen. So sehr, dass er auch regelmäßig mal anfassen muss. Paparazzi-Fotos zeigen: Das Paar kann die Finger nicht von einander lassen. Soll's den beiden mal gegönnt sein.

Quelle: n-tv.de