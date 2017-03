Unterhaltung

Er hat ein Foto für sie: Casper heiratet GNTM-Kandidatin

Psst! Eigentlich sollte das wohl niemand wissen. Trotzdem ist es jetzt raus. Rapper Casper ist heimlich den Bund der Ehe eingegangen. Die Frau des Musikers ist für Zuschauer von "Germany's Next Topmodel" keine Unbekannte.

Wir wollen mal hoffen, dass das traute Paar nach seiner Vermählung allenfalls einen Hochzeitswalzer aufs Parkett gelegt hat - und keinen Tanz im Aschregen, wie ihn Casper in einem seiner Songs besingt. Ja, es ist wohl tatsächlich wahr: Benjamin Griffey, wie der Deutsch-Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, ist unter die Haube geschlüpft. Das jedenfalls berichtet die "Bild"-Zeitung und legt zum Beweis die zugehörige Hochzeitsurkunde vor.

Demnach hat der 34-Jährige bereits am 30. Dezember des vergangenen Jahres Ja gesagt. Zu wem? Zur neun Jahre jüngeren Lisa Volz. Wer regelmäßig bei "Germany's Next Topmodel" vor der Glotze hängt, sollte Caspers Auserwählte kennen. 2012 hoffte sie in der siebten Staffel der Castingshow Woche für Woche auf ein Foto von Heidi Klum. Am Ende belegte die Saarländerin in der Ausgabe, aus der Luisa Hartema als Siegerin hervorging, den achten Platz.

Hochzeit in Las Vegas

Wie es sich für einen Rapper gehört, feierte Casper keine stinknormale Hochzeit in Deutschland. Stattdessen heirateten er und Volz in der berühmten "Little White Wedding Chapel" in Las Vegas. In ihr gaben sich etwa auch schon Frank Sinatra und Mia Farrow, Bruce Willis und Demi Moore, Pamela Anderson und Rick Salomon oder Britney Spears und Jason Alexander das Ja-Wort - auch wenn Spears' in der Kapelle geschlossene Ehe nach nicht einmal drei Tagen wieder annulliert wurde.

Casper und Lisa hielten ihre Beziehung bisher geheim. Auch in den sozialen Netzwerken finden sich weder bei ihr noch bei ihm irgendwelche Hinweise auf die heimliche Hochzeit. Allerdings ist bekannt, dass sich die beiden bereits seit mehreren Jahren kennen. Die hübsche Schauspielerin ziert nicht nur das Cover von Caspers letztem Nummer-1-Album "Hinterland" aus dem Jahr 2013. Sie spielte auch bereits in zwei Musik-Videos zum Album Caspers Freundin. Gut möglich, dass es dabei auch im wahren Leben zwischen den beiden gefunkt hat.

Quelle: n-tv.de