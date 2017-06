Unterhaltung

Die 45 schönsten "Playboy"-Fotos: Das Herrenmagazin feiert mit Naomi und Co

Auch ein "Playboy" kommt mal in die Jahre. Und so wird die deutsche Ausgabe des Magazins mit den tollen Interviews nun auch schon 45. Gefeiert wird das etwa mit dem Playmate des Jahres - und 45 ganz besonderen Bildern aus der Historie der Zeitschrift.

Okay, in den USA bewegt sich der "Playboy" gerade schon aufs Rentenalter zu. Dort erschien die allererste Ausgabe des Magazins tatsächlich schon vor knapp 64 Jahren - am 1. Dezember 1953. Hierzulande mausert sich die Zeitschrift hingegen erst zum Best Ager. Das erste deutschsprachige Heft kam am 1. August 1972 in die Läden - in rund drei Wochen ist das also genau 45 Jahre her.

Das muss gefeiert werden, finden die deutschen "Playboy"-Macher. Und so wartet die kommende August-Ausgabe mit ein paar ganz besonderen Schmankerln für ihre Leser auf. Ja, wir sind uns sicher, dass es auch wieder ein paar ganz tolle Interviews, spannende Reportagen und Hintergrundgeschichten zu entdecken geben wird. Aber in erster Linie reden wir dann doch von den Fotos, mit denen uns der "Playboy" pünktlich zum Hochsommer noch einmal extra ins Schwitzen bringt.

Mit Amberleigh in der Natur

Die Ehre, Playmate des Monats in der Jubiläums-Ausgabe zu sein, gebührt Amberleigh West. Sie wurde zur Feier des Tages sozusagen importiert, denn die 25-Jährige ist eine US-Amerikanerin, die in Seattle lebt. Möchte man ihr über den Weg laufen, sollte man allerdings wohl eher im Umland der Metropole im Bundesstaat Washington Ausschau halten. Schließlich erklärt West: "Ich ziehe eine Nacht in der Natur jedem Clubbesuch vor. Draußen zu sein, bedeutet für mich: ich selbst zu sein." Da lacht doch das Herz aller Naturburschen. Aber wie ein Waldschrat sollte der Traummann der US-Amerikanerin trotzdem nicht daherkommen. Sie stehe auf "ehrliche und treue Männer mit guten Manieren", verrät West. "Wahre Gentleman eben."

Manieren können sicher auch nicht schaden, wenn man bei Kathie Kern landen möchte. Sie ist das "Playmate des Jahres" - und darf bei einer halbrunden Geburtstagssause natürlich auch nicht fehlen. Für ihre Wahl zur Oberschönheit 2017 schenkte der "Playboy" ihr eine Reise ins italienische Bari - und im Gegenzug beschenkt die gebürtige Österreicherin und Wahl-Münchnerin nun das Magazin und damit auch uns mit ihren Urlaubsfotos.

Waschbrett oder Waschbär?

Was ihren Männergeschmack angeht, ist das Oktoberfest-erprobte "Wiesnplaymate" anscheinend nicht sonderlich festgelegt. "Ob Waschbrett- oder Waschbärbauch ist mir egal, bloß Humor muss er haben", sagt sie. Und: "Ich stehe auf Bad Boys, weil die selbstbewusst sind." Zugleich scheint auch ihr jüngstes Fotoshooting auf sie abgefärbt zu haben. "Ich finde es sehr sexy, wenn ein Mann italienisch redet", offenbart die 30-Jährige. Nessun problema, gioia mia.

Doch Playmates hin oder her - das Highlight des August-"Playboys" ist sicher die Fotostrecke mit den "45 schönsten 'Playboy'-Bildern". Dafür hat die Redaktion tief in den Archiven gekramt und einige aus ihrer Sicht ganz besonders geglückte Schnappschüsse noch einmal hervorgeholt.

Von der Schönheit umgehauen

Da wäre etwa die Aufnahme, in der sich Naomi Campbell nass macht. Nein, nicht in der Form, wie manch einer das nun vielleicht denken mag - sondern mit Milch! Man achte allerdings auf das schlüpfrige Detail auf einer der Milchtüten: "Breast Milk" (Muttermilch), steht da zu lesen. Veröffentlicht wurde das Foto im Dezember 1999. Geschossen hat es Starfotograf David LaChapelle.

Doch nicht nur ein Profi-Modell wie Naomi Campbell verdient es nach Ansicht der "Playboy"-Macher, in den Reigen der Foto-Höhepunkte aus den vergangenen viereinhalb Jahrzehnten aufgenommen zu werden. Ein Wiedersehen gibt es etwa auch mit der hüllenlosen Boxerin Regina Halmich. "Nachdem wir in der Mai-Ausgabe 2003 zum ersten Mal auf die Boxweltmeisterin (1976) getroffen waren, baten wir sie im März 2015 um einen Rückkampf auf Mallorca. Und wieder wurden wir von ihrer Schönheit umgehauen", kommentiert das Magazin das Bild auf seiner Online-Seite. Ja, und auch wir fühlen uns bei diesem Anblick schon ziemlich angezählt.

