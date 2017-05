Unterhaltung

Trauerfeier für Grunge-Idol: Ein letzter Song für Chris Cornell

Die A-Riege Hollywoods und der US-Musikbranche nimmt in Los Angeles Abschied von Chris Cornell - einem "Künstler für die Ewigkeit", wie es auf dem Grabstein des "Soundgarden"-Sängers heißt. Besonders ein Song rührt viele Gäste zu Tränen.

Der Himmel war bewölkt, als Chris Cornell am Freitagnachmittag (Ortszeit) auf dem Hollywood Forever Friedhof in Los Angeles seine letzte Ruhestätte fand. Zahlreiche Musiker-Kollegen und Promis waren gekommen, um Abschied vom Frontmann der Band Soundgarden ("Black Hole Sun" ) zu nehmen. Im Fokus der Trauerfeier stand laut US-amerikanischen Medien Cornells Liebe zu Familie und Freunden sowie seine musikalischen Erfolge als eine der berühmtesten Stimmen des Rock.

"Chris war so melodisch wie die Beatles, so rockig wie Sabbath und so tief bewegend wie Edgar Allan Poe", sagte Tom Morello, Cornells Bandkollege der Supergroup Audioslave, Berichten zufolge während seiner Trauerrede. Für einen emotionalen Moment sorgte Linkin Parks Frontmann Chester Bennington mit seiner Darbietung des Songs "Hallelujah" von Leonard Cohen . Der Auftritt rührte viele Gäste zu Tränen.

Unter den Trauergästen waren unter anderem Hollywood-Star Brad Pitt, Erfolgsproduzent Pharrell Williams und Schauspieler Christian Bale sowie Lars Ulrich und James Hetfield von Metallica. Auch Dave Navarro von Jane's Addiction, Eagles-Gitarrist Joe Walsh und Gavin Rossdale, Frontmann der Band Bush, nahmen Abschied von Cornell.

Chris Cornell in Hollywood beerdigt

Auf einem Podium, auf dem vier große Porträts von Cornell aufgestellt waren, hielten Schauspieler Josh Brolin und die Soundgarden-Musiker Kim Thayil und Matt Cameron weitere Grabreden. Am Ende der Zeremonie legten die Trauernden Blumen und rote Rosen auf Cornells Grabstein, auf dem geschrieben steht: "Die Stimme unserer Generation und ein Künstler für die Ewigkeit". Cornell ist in unmittelbarer Nähe von Johnny Ramone, Gitarrist und Mitbegründer der Punkband Ramones, begraben.

Chris Cornell war am 18. Mai im Alter von nur 52 Jahren gestorben. Der Sänger war tot in einem Hotelzimmer in Detroit gefunden worden. Er soll sich selbst in seinem Hotelzimmer erhängt haben. Cornell galt als einer der Mitbegründer der Grunge-Bewegung. Er hinterlässt seine Frau Vicky und drei Kinder.

Quelle: n-tv.de