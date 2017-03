Unterhaltung

Unbekannter will 500.000 Dollar: Gibt es ein Sex-Tape von Mischa Barton?

Der einstigen "O.C., California"-Darstellerin Mischa Barton bleibt derzeit nichts erspart. Erst im Januar wird sie wegen eines Zusammenbruchs ins Krankenhaus eingeliefert. Jetzt soll ein Sex-Tape von ihr die Runde machen.

Ob Paris Hilton oder Kim Kardashian - für einige Frauen war ein in die Öffentlichkeit gelangtes (oder gebrachtes?) Sex-Tape durchaus nicht das Schlechteste, um die eigene Popularität zu steigern. Doch nicht alle möchten gern, dass ihnen beim Austausch von Körperflüssigkeiten zugesehen wird, oder vermögen davon zu profitieren. Ob Mischa Barton gesteigerten Wert darauf legt, wissen wir nicht. Gleichwohl soll auch von ihr nun eine Aufnahme aufgetaucht sein, die sie beim Matratzensport mit einem Mann zeigt. Das berichtet unter anderem die britische "Daily Mail".

Die Zeitung beruft sich bei ihrer Darstellung auf Kevin Blatt, der sich als "Sex-Tape-Makler" in Hollywood einen zweifelhaften Ruhm erarbeitet hat. Ihm zufolge wurde das Tape mit einem Startgebot von einer halben Million Dollar zum Kauf angeboten. Mindestens drei große Porno-Seiten hätten sich das Material angesehen und seien nicht abgeneigt, es zu erwerben.

"Das letzte, was Mischa braucht"

"Ich habe Standbilder aus dem Video gesehen. Meiner Ansicht nach ist es eindeutig Mischa", wird Sex-Tape-Profi Blatt zitiert. Die Schauspielerin habe mit einem Mann Sex "in verschiedenen Positionen". Wer Bartons Partner in dem Video ist, soll nicht geklärt sein. Vermutet wird, dass die Aufnahme innerhalb des vergangenen Jahres entstanden ist. Ein Statement von Bartons Management zu dem angeblich existierenden Sex-Tape gab es zunächst nicht.

Eine der Schauspielerin angeblich nahestehende Person soll der "Daily Mail" gegenüber jedoch erklärt haben, dass eine Veröffentlichung des Tapes sicher nicht in Bartons Sinne wäre. "Das ist das letzte, was Mischa braucht. Ihr Name wurde oft genug durch den Schmutz gezogen, gerade jetzt braucht sie nicht auch noch einen Sexskandal."

Barton, die einst als Marissa Cooper in der Teenie-Serie "O.C., California" berühmt wurde, hatte in der Vergangenheit immer wieder private Probleme - von Nervenzusammenbrüchen bis hin zu Alkohol- und Drogenmissbrauch. Zuletzt wurde sie im Januar 2017 in eine Klinik eingeliefert. Zuvor hatte sie vor ihrer Unterkunft in West Hollywood wirres Zeug gestammelt und geschrien. Dabei war sie nur mit einem weißen Hemd und einer Krawatte bekleidet.

Quelle: n-tv.de