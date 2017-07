Unterhaltung

Cathy im vierten Monat: Hummels verkünden Weltmeister-Nachwuchs

Noch vor Saisonstart mit dem FC Bayern gibt es für Fußball-Weltmeister Mats Hummels und seine Ehefrau Cathy Grund zum Jubeln: Sie werden Eltern. "Die ersten drei Monate sind geschafft und ich bin sehr glücklich mitteilen zu dürfen, dass im Hause Hummels ein kleiner Nachfolger unterwegs ist", schrieb die Ehefrau des Bayern-Profis bei Instagram. Die 29-Jährige postete ein Bild, auf dem sie stolz und glücklich mit zwei Babyschühchen posierte.

"Von Tag zu Tag wächst die Vorfreude und es wird immer schwieriger, sich nichts anmerken lassen oder auch seine kleine 'Baby Bump' zu verstecken", verriet Cathy Hummels. Seit 2015 sind Mats und Cathy Hummels verheiratet.

Auch der werden Vater meldete sich bereits zu Wort und postete bei Instagram das gleich Paar Schühchen neben einem seiner Fußballtreter. Ein sportlicher Nachfolger des Innenverteidigers scheint damit "on the way" zu sein, wie der 28-Jährige sein Bild kommentierte.

Quelle: n-tv.de