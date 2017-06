Unterhaltung

Auf dem Weg zu Jessica Rabbit: Sophia Wollersheim entfernt Rippen

Boah, was geht denn da ab? Das mögen sich manche angesichts des Rosenkriegs im Hause Wollersheim in den vergangenen Tagen gedacht haben. Allerdings sind das Peanuts im Vergleich zu der Operation, der sich Sophia Wollersheim jetzt unterzogen hat.

Schon seit einigen Tagen füllt der Trennungsstreit der Wollersheims die bunten Blätter. Kein Wunder, tragen Ex-Rotlicht-König Bert und Ex-Dschungelcamperin Sophia, die sich nun mit Nachnamen Vegas statt Wollersheim nennt, ihren Rosenkrieg doch in aller Öffentlichkeit aus.

Nachdem er sich in einem Facebook-Kommentar beklagt haben soll, dass sie nur noch an ihre Karriere denke, holte sie vergangenen Freitag in einem ellenlangen Post aus: "Ich habe Bert als Mensch sehr geschätzt und tue es immer noch, nur seine regelmäßigen verbalen … Ohrfeigen während der Beziehung und das weit vor dem Dschungelcamp meistens und mehrfach unter Alkoholeinfluss führten letztendlich zur Trennung!"

Autsch, das hat gesessen. Offenbar jedoch nicht so sehr, dass er nicht kurz darauf zum Gegenschlag ausholen konnte. So präsentierte die "Bild"-Zeitung am Montag Fotos von Bert Wollersheim in einem Tattoo-Studio. Darauf zu sehen ist, wie der Tätowierer dem "Sophia Vegas"-Schriftzug, der bis dato auf Bert Wollersheims Rücken prangte, zu Leibe rückt. Kurzerhand strich er den Vornamen einfach mit seiner Tätowiernadel durch und verewigte dafür ein "Las" auf der Haut seines Kunden. "Jetzt passt alles wieder. Las Vegas ist meine Lieblingsstadt", kommentierte Bert Wollersheim laut "Bild"-Zeitung die wenig schmucke Korrektur.

"Im Leben Defizite"

Doch auch seine Ex ist ihrem Körper mal wieder zu Leibe gerückt - und ob das schmuck ist, möge jeder selbst entscheiden. Sophia Wollersheim hat sich mehrere Rippen entfernen lassen. Das Ergebnis präsentiert die 29-Jährige, die ihre Brüste bereits in mehreren Operationen auf sagenumwobene 70 K vergrößern ließ, abermals auf ihrer Facebook-Seite.

Es sei der härteste Eingriff, den sie je hatte, erklärt sie dazu. "Aber wenn man im Leben Defizite hat oder nicht sein eigenes Leben bis dato führte ... versucht man das anders zu kompensieren und kommt auf verrückte Ideen", ergänzt sie.

Ihr sei klar, dass dies nicht der "Otto-Normal-Verbraucher-Norm" entspreche, "die mich nebenbei bemerkt völlig laaaangweilt", schreibt Sophia Wollersheim alias Sophia Vegas. Das Vorhaben, die Rippen entfernen zu lassen, habe sie binnen drei Wochen umgesetzt.

"Du bist total gestört"

Die Reaktionen in den Kommentaren fallen erwartungsgemäß durchwachsen aus. Während viele Nutzer darauf abstellen, dass es allein die Sache der 29-Jährigen sei, was sie mit ihrem Körper veranstalte, sind andere entsetzt. "Du bist total gestört, Mädchen. Das ist nicht schön, sondern hässlich. Du hast echt ein ernsthaftes Problem", meint etwa eine Kommentatorin. Und eine andere erklärt: "Liebe Sophia, du schädigst deinem Körper mit solchen Verunstaltungen ... Das ist nicht mehr natürlich und trägt nicht zu deiner Gesundheit bei. Lass es jetzt bitte gut sein."

Tatsächlich ähnelt Sophia Wollersheim allmählich immer mehr einer Comic-Figur wie Jessica Rabbit. Der wollten auch schon andere nahe kommen wie etwa eine Schwedin, die sich Pixee Fox nennt. Dafür unterzog sie sich mehr als 100 Schönheitsoperationen, bei denen sie sich ebenfalls Rippen entnehmen ließ.

Quelle: n-tv.de