Unterhaltung

2x Tennis = Baseball: Steffi Grafs Sohn wird Profi-Sportler

Das Rampenlicht hat er bislang gemieden, doch sein Talent sorgt nun dafür, dass er trotzdem in den Schlagzeilen landet. So wie es aussieht, hat der Sohn der Tennis-Stars Steffi Graf und Andre Agassi eine Sportlerkarriere vor sich.

Tennis sollte es nicht sein. Und mal ehrlich, wer könnte es dem Sohn von Steffi Graf und Andre Agassi verübeln, dass er nicht ebenfalls auf dem Tennisplatz sein Karriereglück sucht. Haben seine erfolgreichen Eltern doch so ungefähr alles erreicht, was eine Sportlerlaufbahn in dem Feld so hergibt.

Das soll aber nicht heißen, dass der 15-jährige Jaden Gil Agassi auf einen Büro-Job hinarbeitet. Er feiert Erfolge auf dem Baseball-Platz.

In seiner Heimatstadt Las Vegas weiß man nämlich bereits um das Talent des Sportler-Sprosses. Der junge Agassi gilt dort als talentierter Pitcher. Beim Baseball wirft der Pitcher dem sogenannten Blatter der gegnerischen Mannschaft den Ball möglichst knifflig zu, der diesen dann versucht, optimal ins Spielfeld zu schlagen.

Als Nachwuchstalent gefördert

Bei einem Turnier seiner Schulmannschaft etwa wurde Jaden Agassi als "Wertvollster Pitcher" ausgezeichnet. Auf dem Twitter-Account des Teams, den Las Vegas Recruits, ist er mit stolzem Lächeln und Trophäe in der Hand zu sehen. Bei den Las Vegas Recruits handelt es sich um eine College Academy, die gezielt junge Nachwuchstalente fördert.

Tatsächlich könnten schon verschiedene Colleges ein Auge auf den jungen Agassi geworfen haben. Sein Verein teilte auf Twitter einen Screenshot des Sport-Portals "The Scouting News", das dem Nachwuchssportler gute Chancen für 2020 ausrechnete. Dann wird Agassi wohl die Highschool abschließen.

Dass der Sohnemann es offenbar nicht mit Tennis versuchen will, finden seine Eltern übrigens mehr als in Ordnung. "Ihr werdet keine zweite Generation Champions im Tennis sehen. Leute, die das durchgemacht haben, wünschen das ihren Kindern nicht", sagte Papa Agassi vor einiger Zeit der australischen Zeitung "Daily Telegraph". Außerdem beteuerte der 47-Jährige: "Es gibt im Leben so viel mehr als in einer bestimmten Sache großartig zu sein."

Quelle: n-tv.de