Dopingopfer kritisieren DOSB: "Der deutsche Sport ist ein Massengrab"

Eine noch unveröffentlichte Dissertation deckt jüngst flächenendeckendes Doping im früheren Westdeutschland auf. Nach Angaben eines Opfervereins sind an den Folgen Hunderte Athleten gestorben - während der Deutsche Olympische Sportbund wegsieht.

Der Doping-Opfer-Hilfeverein (DOH) hat den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vor dem Hintergrund der jüngsten Hinweise auf flächendeckendes Doping im früheren Westdeutschland erneut zu einer Unterstützung von Dopingopfern aufgefordert. "Aus dieser Bringschuld wird der Sportdachverband nicht entlassen", teilte der DOH unter dem Vorsitz von Ines Geipel mit.

Seit dem tragischen Tod der Siebenkämpferin Birgit Dressel vor 30 Jahren am 10. April 1987 sei der organisierte Sport in Deutschland zu einem Massengrab geworden, lautet der Vorwurf der Organisation. Die Todesliste des DOH verzeichne Hunderte an Dopingfolgen verstorbene Athletinnen und Athleten aus Ost und West. "Die Ursachen sind Herzversagen, Schlaganfälle, Tumore, Akutversagen der Organe oder toxisch-allergische Reaktionen auf Doping", heißt es in der Erklärung des DOH. Die bundesdeutsche Gesellschaft habe angesichts des Todes von Birgit Dressel noch unter Schock gestanden, seitdem werde das Dauersterben der Athleten "so konspirativ gehandhabt wie das Doping selbst und insbesondere zum alleinigen Problem der Aktiven gemacht".

Dressel war im Alter von nur 26 Jahren an Multiorganversagen nach einem möglicherweise toxisch-allergischen Kreislaufschock gestorben. Sie hatte in der Zeit vor ihrem Tod rund 100 Substanzen, darunter auch Anabolika, eingenommen. Ob ihr Tod allerdings eine Dopingfolge war, wurde nie vollständig geklärt.

"Seit Birgit Dressels Tragik wissen wir alles, was wir wissen müssen, um eine solche Toxizität zu verhindern", sagt Geipel, "und dennoch wird mehr denn je gestorben. Wir müssen raus aus dieser zirkulären Scheindiskussion, die da heißt: Hier die bösen Betrüger, dort der schöne, saubere Sport, der mit all dem nichts zu tun hat." Diese bitteren Tode seien "genuiner Teil des organisierten Sports in Deutschland, und deshalb ist es auch mehr als überfällig, dass er zuerst die Verantwortung dafür übernimmt. Bigotterie und gespielte Ahnungslosigkeit helfen da nicht weiter", so Geipel weiter. Der DOH fordert den DOSB daher erneut auf, "die Arbeit an einem Nachhaltigkeitskonzept für die vielen Sportopfer im Land aufzunehmen und in Sachen Unterstützung endlich konkret zu werden".

Eine unveröffentlichte Doktorarbeit an der Universität Hamburg gab Ende März Hinweise auf flächendeckendes Doping in der bundesdeutschen Leichtathletik zwischen Ende der 60er- und den späten 80er-Jahren. Demnach sollen 31 ehemalige männliche Top-Athleten zugegeben haben, während ihrer aktiven Zeit zum Teil über viele Jahre anabole Steroide eingenommen zu haben. Die Dissertation stammt vom Pharmazeuten Simon Krivec, die ARD-Dopingredaktion berichtete in der Sportschau darüber.

Quelle: n-tv.de