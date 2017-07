Sport

Roglič gewinnt Tour-Etappe: Froome schafft es schadlos über den Berg

Radprofi Primož Roglič aus Slowenien gewinnt die 17. Etappe der Tour de France. Er setzt sich in den Alpen vor dem Kolumbianer Rigoberto Uran durch. Der Brite Christopher Froome wird am Ende Dritter - und fährt weiter im Gelben Trikot des Gesamtführenden.

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic vom Team LottoNL-Jumbo hat die erste Alpen-Etappe der 104. Tour de France gewonnen. Der frühere Skispringer hatte am letzten Anstieg angegriffen und setzte sich nach 183 Kilometern mit einem Vorsprung von einer Minute und 13 Sekunden in Serre Chevalier vor dem Kolumbianer Rigoberto Uran durch.

Beim Ritt über den Col de Galibier, mit 2642 Metern das Dach der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt, verteidigte Christopher Froome, der für das Team Sky fährt, als Dritter auf dem 17. Abschnitt das Gelbe Trikot erfolgreich. Der Brite konterte alle Attacken der Konkurrenz und führt jetzt im Gesamtklassement mit 27 Sekunden vor den zeitgleichen Romain Bardet aus Frankreich und besagtem Rigoberto Uran.

Der fünfmalige Etappensieger Marcel Kittel aus Arnstadt vom Team Quick-Step, Träger des Grünen Trikots, musste nach einem Sturz verletzt aufgeben. Damit platzte sein Traum, am Sonntag als Bester der Sprintwertung am letzten Tag der Tour in Paris auf der Avenue des Champs-Élysées ins Ziel zu fahren.

Quelle: n-tv.de