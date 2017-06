Sport

Auf Krücken zum Traualtar: Manuel Neuer heiratet in Italien

Standesamtlich haben sie es bereits getan - nun folgt die kirchliche Trauung. Im italienischen Monopoli heiratet der National-Torwart seine langjährige Freundin Nina. Dabei ist zu sehen: sein Fuß bereitet immer noch Probleme.

Manuel Neuer und seine Frau Nina haben sich kirchlich trauen lassen. Das Paar hatte sich dafür Monopoli in Süditalien ausgesucht. Das teilte das Management des Fußballers mit.

Standesamtlich hatten der 31-jährige Neuer und die 23-jährige Berliner Studentin bereits am 21. Mai in Tannheim in Tirol geheiratet. Gerüchte über die bevorstehende Hochzeit kursierten bereits seit Wochen, auch darüber, dass sich die beiden für Italien entscheiden könnten. Am Vorabend der kirchlichen Trauung hatte das Paar bei einer Party mit rund 150 Gästen den endgültigen Abschied aus dem Junggesellenleben gefeiert.

Der Fußballstar und Welttorwart und die gebürtige Berlinerin, die Wirtschaft und Recht studiert, sind bereits seit Längerem ein Paar. Im November 2015 kamen sie gemeinsam zur Operngala der Deutschen Aids-Stiftung in Berlin, die auf eine Initiative von Ninas Vater Alfred Weiss zurückgeht.

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 war Nina Weiss in Frankreich dann auch im Stadion zu sehen. Nun tragen sie inzwischen auch den gleichen Namen: Neuer.

Quelle: n-tv.de