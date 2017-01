Sport

Thesentest mit Darts-Stimme Paulke: "Van Gerwen wird Taylor nicht toppen"

Von Tobias Nordmann

Der neue Darts-Champion Michael van Gerwen ist auf Jahre hinweg unschlagbar. Rekord-Weltmeister Phil Taylor taugt an der Scheibe nichts mehr, Showman Peter Wright ist und bleibt der geborene Verlierer und bald werden sie ihre Pfeile in Wembley werfen. n-tv.de hat die deutsche Stimme des Darts, Elmar Paulke, zum Thesentest herausgefordert.

(I): Die deutschen Fußballweltmeister von 1990 sind auf Jahre unschlagbar, sagte Franz Beckenbauer. Stimmt nicht, wissen wir jetzt. Was wir aber wissen: Michael van Gerwen ist nicht mehr zu besiegen.

Nein! Van Gerwen wird seine Dominanz zwar auch in diesem Jahr fortsetzen. Kein Zweifel. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er nochmal so ein Jahr spielt wie 2016. Nochmal 25 Turniersiege plus WM-Titel, das wird nicht passieren. Er wird weiter sehr schwer zu schlagen sein, er wird Topfavorit bei der nächsten Weltmeisterschaft sein, ja. Aber an Phil Taylor mit seinen 16 WM-Erfolgen wird er nicht herankommen. Das hält der gar nicht so lange durch. Er wird auch früher aufhören als Taylor. Mit der Intensität, mit der er spielt, geht das auch gar nicht anders.

(II): Phil Taylor hätte nach seinem WM-Triumph 2013 aufhören müssen.

Das ist Elmar Paulke Elmar Paulke ist Sportjournalist und Moderator.

Seit dem Jahr 2005 kommentiert er für Sport1 die WM und andere Übertragungen der PDC-Turniere.

Er gilt als die deutsche Stimme des Darts.

Gemeinsam mit Spieler Tomas "Shorty" Seyler hat sich Paulke in Deutschland eine große Fangemeinde erarbeitet.

Paulke hat auch bereits mehrere Bücher über den Darts-Sport geschrieben.

Auch nein. Das ist so ein klassisches Fan-Denken. Du musst deine Karriere mit einem WM-Sieg beenden. Jeder Spieler muss das für sich selbst wissen. Aber genau da liegt das Problem für Taylor. Er weiß nicht, wann für ihn der richtige Moment ist, um Schluss zu machen. 2013 wäre definitiv zu früh gewesen, da war er noch viel zu stark. Vielleicht hätte er dem tollen Finale vor zwei Jahren trotz der Niederlage gegen Gary Anderson abtreten sollen. Jetzt ist es auf jeden Fall langsam an der Zeit. Ich denke, er wartet noch auf ein großes Highlight, um sich danach zu verabschieden. Dass er trotz seiner Ankündigung wirklich noch einmal in den "Ally Pally" zurückkehrt, glaube ich noch nicht.

(III): Superstar Peter Wright gewinnt niemals ein Major-Turnier.

Oh Gott, der Arme. Das wünsche ich ihm echt nicht. Er ist so nah dran an einem großen Sieg. Ich glaube nicht, dass er es nie packt. Ich sage: Er wird in diesem Jahr ein Majorturnier gewinnen. Es wird nicht die WM sein, aber er wird sich einen Titel holen. Das geht gar nicht anders.

(IV): Im 21. Jahrhundert wird es einen deutschen Darts-Weltmeister geben.

Kein Einspruch. Es wird einen geben und das spätestens in sieben Jahren! Wir haben 80 Millionen Einwohner, da muss einfach irgendwann einer ganz vorne mitspielen. Der Boom und das Interesse an Darts sind dafür derzeit viel, viel, viel zu groß.

(V) In spätestens zehn Jahren wird die Darts-WM in Wembley ausgetragen.

(lacht laut und lange) Das weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann einmal 60.000 Zuschauer haben werden. Normalerweise ergibt Open Air keinen Sinn - zu viel Luftbewegung. Aber wer weiß: eventuell mal in der Premier League oder einfach, um einen Zuschauerrekord aufzustellen. Bei der WM sage ich: Lasst uns erstmal in die Great Hall des Ally Pally gehen, dann haben wir am Ende des Turniers auch schon um die 150.000 Besucher gehabt. Das ist für eine Darts-WM schon phänomenal.

(VI): Im neuen Darts-Jahr fallen alle Rekorde.

Puh, das kann ich auch kaum glauben. Es ist ja schon unvorstellbar, was wir bei dieser WM schon alles für Rekorde gebrochen haben. Den höchsten Average, die meisten 180er insgesamt und mit Gary Andersons Marke von 22 die meisten 180er für einen einzelnen Spieler. Und den Rekord-Average von van Gerwen aus dem Halbfinale gegen van Barneveld wird so schnell auch keiner mehr knacken. Ich glaube, es werden wieder Rekorde aufgestellt. Aber nicht alle. Die meisten 180er bei einem Turnier, die sind fällig, da bin ich mir sicher. Denn ein bisschen Luft nach oben ist ja noch.

Quelle: n-tv.de