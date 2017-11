Sport

Deutscher ist Rookie of the Year: Gressel blüht in Schweinsteigers Schatten

Von Michael Bauer

Die Major League Soccer verbinden deutsche Fußballfans in erster Linie mit Bastian Schweinsteiger. Sportlich überstrahlt ihn aber ein Landsmann: Julian Gressel. Nach seiner Premierensaison ist der 23-Jährige nun der Nachwuchsspieler des Jahres.

Die Playoffs zum Meistertitel der amerikanischen MLS können hart sein. Das musste auch Julian Gressel mit seinem Klub Atlanta United erfahren. Nach einer starken Saison und Platz vier war bereits in der ersten K.o.-Runde Schluss. Niederlage im Elfmeterschießen gegen Columbus Crew, der Deutsche scheiterte als Erster vom Punkt. Einen Titel kann Gressel dann doch einfahren. "Rookie of the Year", bester Nachwuchsfußballer des Jahres. Gewählt von Trainern, Managern und Journalisten - und das als erster Europäer überhaupt. 54 Prozent der Stimmen gingen an den 23-Jährigen, gefolgt vom Zweitplatzierten mit acht Prozent.

Als eine große Ehre sehe er die Auszeichnung, aber nicht als persönliche Bestätigung, sagt Gressel im Gespräch mit n-tv.de: "Es ist schön, dass nicht nur mein Verein und meine Familie diese Entwicklung so gesehen haben, sondern auch die ganze Liga." Die Saison über hat sich Gressel den Individualpreis redlich verdient. Fünf Tore und neun Assists standen nach 34 Einsätzen zu Buche. Ein traumhafter Start für einen Fußballer, der vor vier Jahren noch in der Landesliga spielte und über ein Sportstipendium und Studium in den USA zum Profi wurde.

Bei den Fans in Atlanta avancierte er schnell zum Publikumsliebling und bekam einen eigenen Spitznamen: "Gresselmania" - eine Anlehnung ans amerikanisches Wrestling. Der Spitzname bringt den gebürtigen Franken immer noch zum Lachen: "Es kommt von 'Wrestlemania'. Die Fans haben das in den ersten Wochen kreiert. Irgendwann kam der Hashtag auf Twitter raus. Darin ist wohl meine Spielweise angedeutet." Gemeint ist Gressels robuste Zweikampfführung. Der Deutsche überzeugte eben nicht nur mit Toren und Vorlagen, sondern auch mit seiner physischen Präsenz auf dem Platz.

Bei "Taktikfuchs" Martino gefragt

Sein Trainer legt aber vor allem Wert auf das taktische Verständnis seines Mittelfeldspielers. Und Atlantas Coach Gerardo "Tata" Martino hat bereits die ganz Großen trainiert - ob in seiner Zeit beim FC Barcelona oder bei der argentinischen Nationalmannschaft. Als echten "Taktikfuchs" sieht Gressel seinen Trainer: "Er hat manchmal Ideen, von denen hab ich noch nie was gehört, die aber funktionieren." Insgesamt sei der Argentinier aber ein cooler Typ, der auch für Späße zu haben ist.

Aber nicht nur vom Trainer profitierte der Deutsche in seiner Rookie-Saison, sondern auch von der Philosophie des Vereins. Atlanta United setzte bei der Kaderplanung nicht wie andere Klubs der Liga auf Alt-Stars und große Namen aus Europa. Die Leistungsträger der Mannschaft sind alle unter 25 - und Gressel zählt dazu. Somit war es ein Glücksfall für den Deutschen, dass ihn Atlanta an achter Stelle im MLS Super Draft ausgewählt hat. "2017 war für mich persönlich und fußballerisch ein überragendes Jahr. Dass es so gekommen ist - ich hätte es mir nicht besser erträumen können", resümiert Gressel.

Raus aus Schweinsteigers Schatten

Den Traum von Meistertitel platzte vorerst für den College-Absolventen, aber dieses sportliche Schicksal teilt er mit einem anderen Deutschen: Bastian Schweinsteiger von Chicago Fire. Dabei kann der Weltmeister statistisch gesehen nicht mit Gressel mithalten. Der ehemalige Nationalspieler kommt "nur" auf drei Treffer und zwei Vorlagen.

Für Bayern-Fan Gressel ist der 33 Jahre alte Schweinsteiger immer noch ein "Riesenvorbild". Umso mehr blieb ihm auch das einzige Duell der beiden Deutschen in der Liga in Erinnerung: "Im ersten Spiel war er noch nicht in den USA, aber im zweiten Spiel haben wir gegeneinander gespielt. Er hat mir danach sein Trikot gegeben und wir haben uns im Kabinengang kurz unterhalten. Es war einfach schön gegen ihn zu spielen und mal mit ihm zu sprechen."

Schweinsteigers Karriere in den USA bleibt weiterhin offen, da sein Vertrag bei Chicago nur eine Saison lief. An Julian Gressel dürfen sich die Fans mindestens bis 2020 erfreuen - so lange läuft sein Vertrag mit der Liga. In der kommenden Saison wird er weiter für Atlanta auflaufen. Und wenn es nach dem ihm ginge, "kann das auch noch bisschen länger so weiter gehen".

Quelle: n-tv.de