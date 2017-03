Sport

Barça verzückt die Presse: "Herz, Herz, Herz, Herz, Herz"

Die unfassbare Aufholjagd des FC Barcelona gegen Paris St. Germain begeistert die spanische Presse. Die französischen Kollegen sind erwartungsgemäß zerknirscht.

Marca: "Sag niemals nie. Selbst dann nicht, wenn deine Mannschaft mit fünf Toren Unterschied gewinnen muss. Nicht einmal, wenn der Gegner trifft und du drei Tore in weniger als einer halben Stunde brauchst."

"Ob Zufall oder nicht, Barça tat genau das, was seinen Trainer während seiner ganzen Laufbahn als Spieler auszeichnete: rennen und glauben, glauben und rennen bis zum letzten Atemzug, selbst wenn niemand mehr an den Sieg glaubt."

"Das Überraschendste von allem ist, dass Barcelona sechs Tore geschossen hat und ein K.o.-Spiel gewonnen hat, das zweimal schon fast verloren war und es dem Team mit wenig Fußball gelang. Zumindest hatte es wenig mit dem zu tun, was man bis vor kurzem in Barcelona unter Fußball verstand. Doch, erinnern wir uns, der Fußball ist auch dies. Herz, Herz, Herz, Herz, Herz und in der 95. Minute: Herz."

"AS": "Das Tor von Sergi Roberto reiht sich im kollektiven Barça-Gedächtnis neben denen von Bakero und Iniesta ein. Bakero schraubte sich in Kaiserslautern in der 90. Minute die Luft, als die Mannschaft in der Saison '91/'92 fast schon ausgeschieden war. Am Ende gewann Barça den Titel. Iniesta erzielte 2009 das legendäre Tor an der Stamford Bridge in der 92. Minute. Barça, das die ganze Zeit von Chelsea bedrängt wurde, wurde auch damals Champions-League-Sieger. Nun also Sergi Roberto, dem das Unmögliche in der 95. Minute gelang … sehen wir mal, wie es ausgeht."

"Sport": "Die Mannschaft von Luis Enrique hat ein Spiel für die Ewigkeit abgeliefert, eines, das man niemals vergisst, eines von dem Väter ihren Söhnen erzählen."

"Es schien so, als ob der Ball an den Füßen der Barça-Spieler brannte."

"El País": " Barça macht das 4:0 aus dem Hinspiel gegen PSG mit einem 6:1 im Camp Nou zu einer bloßen Anekdote."

"Die Hauptrolle spielte Neymar, grandios vom Anfang bis zum Ende und der Held war am Ende Sergi Roberto, der das 6:1 in der letzten Minute erzielte."

"El Mundo": "In Paris ging der FC Barcelona unter, ohne sich irgendein Lob zu verdienen. Im Camp Nou erstanden die gleichen Spieler von den Toten auf, um das Spiel ihres Lebens abzuliefern."

"Was auch immer jetzt noch im Wettbewerb passiert, diesen Abend wird niemand vergessen können."

"L'Equipe": "Drei Wochen nach einer der größten Heldentaten seiner Geschichte, erlebt PSG einen seiner schlimmsten Albträume."

"Der Fakt, der in die Geschichte eingeht: Paris ist die erste Mannschaft, die in einem Europapokal nach einem 4:0-Sieg im Hinspiel noch ausscheidet."

"Le Monde": "Am Ende eines surrealistischen Spiels in einer unbeschreiblichen Atmosphäre gelang es der Mannschaft aus der Hauptstadt nicht, ihre schwarze Bestie zu bezwingen, die sie schon in den Viertelfinalbegegnungen 2013 und 2015 aus der Königsklasse warf."

"Dies ist eine Katastrophe für die Klubführung, deren Minimalziel das Halbfinale war."

"Dank ihres fürchterlichen Offensivtrios (Messi, Neymar, Suárez), machten die Blau-Violetten ihrem Trainer Luis Enrique ein schönes Abschiedsgeschenk, der am 1. März angekündigt hatte, zum Ende der Saison aufhören zu wollen."

"Le Figaro": "Historisches Fiasko für PSG, hinausgeworfen von Barcelona!"

"Und Paris brach zusammen. Vollständig. Jämmerlich. Was sich vor unseren aufgerissenen Augen abspielte, war völlig irrational."

"Die Champions League ist hart. Das Fiasko unermesslich."

Quelle: n-tv.de