Sport

Bruchhagen hat ein "sicheres Gefühl": Todt ist neuer Sportchef des Hamburger SV

Die neue sportliche Leitung des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist nun endgültig komplett: Als neuer Sportchef heuert Jens Todt in der Hansestadt an – sehr zu Freude des Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen.

Von der Sonnenliege direkt in den Transferstress beim Hamburger SV: Jens Todt soll den dauerkriselnden Bundesliga-Dino als Sportchef wieder flottmachen. Der Ex-Nationalspieler unterschrieb nach letzten Verhandlungen mit dem neuen Klubboss Heribert Bruchhagen einen Zweijahresvertrag. Todt war nach seinem Urlaub in Südostasien ohne Umwege ins Trainingslager der Hanseaten nach Dubai gereist.

"Es ist etwas Besonderes für mich, beim HSV Verantwortung zu übernehmen. Ich freue mich sehr auf diese anspruchsvolle Aufgabe und bin bereit, meinen Beitrag zu leisten", sagte Todt, der bereits von 2008 bis 2009 beim HSV als Leiter des Nachwuchszentrums tätig war. Beim Tabellen-16. hatte zuletzt der geschasste Klubboss Dietmar Beiersdorfer als Sportdirektor fungiert, nachdem Peter Knäbel im Mai entlassen worden und die Suche nach einem Nachfolger lange erfolglos geblieben war.

"Ich habe das sichere Gefühl, dass Jens Todt aufgrund seiner Vita sehr gut zu Markus Gisdol und mir passt", sagte der Vorstandsvorsitzende Bruchhagen. Todt wurde beim HSV schon länger für den Posten des Kaderplaners gehandelt. Der Deal hatte sich zuletzt in die Länge gezogen, weil Todt mit der Familie in Kambodscha, Singapur und Thailand seinen Akku auflud. Frisch erholt wartet auf den Europameister von 1996 jede Menge Arbeit.

Direkt viel Kader-Arbeit

Nach der Verpflichtung des Innenverteidigers Mergim Mavraj vom 1. FC Köln wünscht sich Trainer Gisdol noch mindestens einen weiteren Mann für das Abwehrzentrum - als heißer Kandidat gilt Timm Klose (Norwich City). Zudem müsste Todt wohl noch nach einem "Sechser" fahnden. Dagegen könnten der als Top-Talent im Sommer geholte Alen Halilovic und Angreifer Pierre-Michel Lasogga die Hanseaten verlassen.

Zuletzt arbeitete Todt beim Zweitligisten Karlsruher SC, war bei den Badenern im November nach dreieinhalb Jahren aber freigestellt worden, nachdem er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Eine Ablöse soll in Form einer Gewinngarantie (100.000 Euro) im Zuge eines Freundschaftsspiels fließen. Nach den gescheiterten Verhandlungen mit Christian Hochstätter, Horst Heldt und Nico-Jan Hoogma darf Todt zwar nicht unbedingt als Wunschlösung der Hanseaten bezeichnet werden, doch die bevorstehende Verpflichtung ergibt Sinn.

Karlsruhe nahm unter seiner Sportchef-Regie eine gute Entwicklung und wurde in den dreieinhalb Jahren Fünfter, Dritter und Siebter in der 2. Liga. Zudem ist Hamburg kein gänzlich neues Pflaster für Todt. 2009 trat er nach Differenzen mit dem damaligen Klubchef Bernd Hoffmann zurück. Es folgten Stationen im Jugendbereich beim VfL Wolfsburg sowie als Manager des VfL Bochum, bevor er im Sommer 2013 beim KSC anheuerte. Nun macht er sich an die knifflige Aufgabe beim HSV.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 20. Jan. 20:30 Uhr SC Freiburg -:- Bayern München Sa., 21. Jan. 15:30 Uhr FC Augsburg -:- 1899 Hoffenheim FC Schalke -:- FC Ingolstadt SV Darmstadt -:- Borussia M'gladbach Werder Bremen -:- Borussia Dortmund VfL Wolfsburg -:- Hamburger SV Sa., 21. Jan. 18:30 Uhr RB Leipzig -:- Eintracht Frankfurt So., 22. Jan. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen -:- Hertha BSC So., 22. Jan. 17:30 Uhr FSV Mainz -:- 1. FC Köln « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 12 3 1 38:9 29 39 2. RB Leipzig 16 11 3 2 31:15 16 36 3. Hertha BSC 16 9 3 4 24:16 8 30 4. Eintracht Frankfurt 16 8 5 3 22:12 10 29 5. 1899 Hoffenheim 16 6 10 0 28:17 11 28 6. Borussia Dortmund 16 7 6 3 35:19 16 27 7. 1. FC Köln 16 6 7 3 21:15 6 25 8. SC Freiburg 16 7 2 7 21:27 -6 23 9. Bayer Leverkusen 16 6 3 7 23:24 -1 21 10. FSV Mainz 16 6 2 8 26:30 -4 20 11. FC Schalke 16 5 3 8 20:19 1 18 12. FC Augsburg 16 4 6 6 13:17 -4 18 13. VfL Wolfsburg 16 4 4 8 15:24 -9 16 14. Borussia M'gladbach 16 4 4 8 15:25 -10 16 15. Werder Bremen 16 4 4 8 20:34 -14 16 16. Hamburger SV 16 3 4 9 14:31 -17 13 17. FC Ingolstadt 16 3 3 10 14:27 -13 12 18. SV Darmstadt 16 2 2 12 11:30 -19 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 9 7 2 0 26:4 22 23 2. Hertha BSC 8 7 0 1 15:4 11 21 3. RB Leipzig 7 6 1 0 14:5 9 19 4. Borussia Dortmund 8 5 3 0 18:5 13 18 5. Eintracht Frankfurt 8 5 3 0 14:7 7 18 6. 1899 Hoffenheim 9 4 5 0 16:9 7 17 7. 1. FC Köln 8 4 4 0 13:4 9 16 8. Borussia M'gladbach 9 4 3 2 12:7 5 15 9. SC Freiburg 7 5 0 2 9:9 0 15 10. FC Schalke 8 4 1 3 15:9 6 13 11. FSV Mainz 7 4 1 2 18:14 4 13 12. Bayer Leverkusen 8 3 2 3 12:12 0 11 13. Werder Bremen 8 3 1 4 11:13 -2 10 14. FC Augsburg 8 2 3 3 6:10 -4 9 15. SV Darmstadt 8 2 2 4 7:10 -3 8 16. Hamburger SV 8 2 2 4 8:17 -9 8 17. FC Ingolstadt 8 1 2 5 7:14 -7 5 18. VfL Wolfsburg 8 1 2 5 5:12 -7 5 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 9 5 2 2 17:10 7 17 2. Bayern München 7 5 1 1 12:5 7 16 3. 1899 Hoffenheim 7 2 5 0 12:8 4 11 4. Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 8:5 3 11 5. VfL Wolfsburg 8 3 2 3 10:12 -2 11 6. Bayer Leverkusen 8 3 1 4 11:12 -1 10 7. Borussia Dortmund 8 2 3 3 17:14 3 9 8. FC Augsburg 8 2 3 3 7:7 0 9 9. Hertha BSC 8 2 3 3 9:12 -3 9 10. 1. FC Köln 8 2 3 3 8:11 -3 9 11. SC Freiburg 9 2 2 5 12:18 -6 8 12. FC Ingolstadt 8 2 1 5 7:13 -6 7 13. FSV Mainz 9 2 1 6 8:16 -8 7 14. Werder Bremen 8 1 3 4 9:21 -12 6 15. FC Schalke 8 1 2 5 5:10 -5 5 16. Hamburger SV 8 1 2 5 6:14 -8 5 17. Borussia M'gladbach 7 0 1 6 3:18 -15 1 18. SV Darmstadt 8 0 0 8 4:20 -16 0

Quelle: n-tv.de