Redelings über das 54. Buli-Jahr: "Philipp Lahm ist wie 'ne leckere Bratwurst"

Von Ben Redelings

Eskalierende Maskottchen, exotische Babynamen und ein Mann namens Sepp Hundehuus. Die Spielzeit 2016/17 liefert wieder viele kuriose Geschichten rund um den Fußball. Nicht nur Günther Jauch wird sich gerne an diese Bundesliga-Saison zurückerinnern.

Mein Sohn ist meine Rente

Enthüllungen ("Football Leaks") aus dem Innersten des Fußballs werden veröffentlicht und sorgen für Aufregung. Manch pikantes Detail sorgt aber durchaus für gute Laune: Bayer-Stürmer Chicharito hat sich für den Gewinn der Meisterschaft mit "Vizekusen" eine 100.000 Euro Prämie in seinen Vertrag schreiben lassen. Dass Vater-Sein sich auch finanziell rentieren kann, zeigt die Familie Brandt. Denn nicht wie bei Chicharito nur auf dem Papier kassiert der Vater von Julian Brandt richtig viel Geld. 250.000 Euro bekommt der Erzeuger des großen Talents für jede Saison, die sein Sohn bei Leverkusen spielt. Doch all das ist nichts gegen die Vertragsklausel des Liverpoolers Mario Balotelli. 1,2 Millionen Euro sollte das Enfant terrible erhalten, wenn er während einer Saison nicht öfter als dreimal vom Feld verwiesen wird, keinen Gegenspieler oder irgendeine andere Person anspuckt und niemandem körperlich, verbal oder mit Gesten attackiert. Das Geld hat Balotelli selbstverständlich nie gesehen.

Ralph Hasenhüttl heißt nicht Bruno Bärenbüdchen

Mit dem Aufsteiger RB Leipzig scheint eine neue Konkurrenz für die Bayern heranzuwachsen. Bis zum 14. Spieltag sind die Sachsen ungeschlagen. Dann verspricht Karl-Heinz Rummenigge dem Nachbarn FC Ingolstadt bei einem Sieg ein Weißwurst-Essen – und siehe da, es hilft. Nach der 0:1-Niederlage von RB bei den Schanzern und einem gleichzeitigen 5:0 der Bayern über Wolfsburg schieben sich die Münchener an die Tabellenspitze. Dennoch bleiben sie bis zum Schluss der einzige ernst zu nehmende Konkurrent der Bayern. Und das liegt auch an ihrem Coach Ralph Hasenhüttl, der vor der Spielzeit vom FC Ingolstadt kam. In nur einem Jahr wächst der Trainer vom Fast-Noboby zum Superstar heran. Und eins klar: Nach dieser Saison wird niemand mehr RB-Coach Ralph Hasenhüttl, wie im Sommer noch bei Günther Jauch geschehen, mit Sepp Hundehuus oder Bruno Bärenbüdchen verwechseln.

HSV: Mein Baby heißt Raute

Die Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis verabschiedet sich gewohnt pointiert mit einem Spruch über den ewigen Bundesliga-Dino in den Ruhestand: "Das ist eine Spezialität des HSV – einfach mal hoch nach vorne". Auch in dieser Saison müssen die Hamburger reichlich Spott über sich ergehen lassen. In einem Bericht der Polizei Emsland geht es inhaltlich um eine Autofahrt unter Drogeneinfluss, die mit zwei Punkten in Flensburg bestraft wurde. Der Internetbeauftragte der Polizei macht daraus jedoch in einem Tweet: "19-Jähriger jetzt punktgleich mit dem #HSV". Die Netzgemeinde jubelt, während sich in Farmsen ein Familienvater denkt: Jetzt erst recht! Und als dann im September seine Tochter geboren wird, nennt er sie mit Zweitnamen "Raute". Mehr Fanliebe geht wohl nicht. Übrigens: Wäre es ein Junge geworden, hätte er nach den großen HSV-Idolen Hrubesch und Seeler, Horst oder Uwe geheißen.

Schalke-Maskottchen zückt die Rote Karte

Es ist nicht die Saison der Schalker. Ex-Mainz-Manager Christian Heidel und Ex-Augsburg-Coach Markus Weinzierl haben sich viel vorgenommen - doch die Fans sind skeptisch. Zu viele Trainer sind in den letzten Jahren verschlissen worden. Schon vor dem Beginn der Spielzeit fragt deshalb ein Anhänger in einem Forum: "Weinzierl soll zwischen 3-5 Mio. Ablöse kosten. Hat es da nicht Sinn, wir leihen ihn für ein Jahr aus???" Nach fünf Niederlagen zum Start wird der Scherz fast schon zum bitteren Ernst. Doch Schalke fängt sich etwas und hat in der Rückrunde nach dem Heimspiel gegen den BVB plötzlich ganz andere Sorgen. Das S04-Maskottchen Erwin hatte Schiedsrichter Felix Zwayer die heruntergefallene Rote Karte gezeigt. Kurzfristig denkt der DFB über eine Sanktion der Aktion nach. Heidel kann darüber nur lachen: "Wenn das bestraft wird, gehen wir in die mündliche Verhandlung - Erwin wird dann vorgeladen, kommt in Uniform nach Frankfurt und erscheint im Kostüm vor Gericht. Wir sollten alle schön nach Hause fahren und Erwin in Ruhe lassen." Und dann auch noch das: Beim letzten Spiel in Ingolstadt halten S04-Fans dem Team ein sehr spezielles Plakat entgegen: "Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in dieser Saison so zahlreich hinterhergereist ist."

Ihr steht auf Kuscheln - #faireGesänge

Nachdem mehrmals Plakate und Spruchbänder in den Stadien vom DFB beanstandet werden und es nach diffamierenden Bannern gegen RB Leipzig sogar zu einer Sperre der Südtribüne in Dortmund kommt, initiieren Fans auf Twitter die humorvolle Aktion #faireGesänge. Bekannte Schlachtrufe werden dabei familienfreundlich umgedichtet. Hier eine kleine Auswahl: "Erbnachfolge-Eintritt und stark abgeneigte Emotionen dem S04" / "Ihr steht auf Kuscheln und auf Schmusen, ihr seid die Fans von Bayer Leverkusen" / "Schiri, wir wussten, wo dein Auto stand – ist aufgetankt, ist aufgetankt" / "Wir sind aus Frankfurt, wir sind aus Hessen. Du hast Hunger? Komm zum Essen" / "Ihr seid Schalker, gesellschaftsfähige Schalker. Ihr schlaft in eurer Wohnung oder im Drei-Sterne-Hotel" / "Wer nicht hüpft, der wird wahrscheinlich gute Gründe dafür haben, die es zu respektieren gilt" / "Wolfsburg, wir hören nichts. Kann aber auch an uns oder den Windverhältnissen liegen".

Der Spruch der Saison

Ohne Zweifel stammt der vom Leverkusener Julian Baumgartlinger. Der Bayer-Profi aus Österreich sagt im Dezember zum "Standard": "Sportliche Wünsche habe ich keine. Ich könnte mir Weltfrieden wünschen, aber das klingt ein bisserl zu sehr nach Miss Oberösterreich."

Barack Obama liebt die Lilien

Als die Lilien langsam, aber sicher Richtung 2. Liga rutschen, fällt einem eifrigen Internetuser ein kurioser Fakt auf. Der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, folgt bei Twitter nur einem einzigen Bundesligaverein: dem SV Darmstadt 98!

Gerland: "Lahm ist wie 'ne Bratwurst"

Einer der ganz Großen beendet nach 385 Bundesligaspielen seine Karriere. Mehmet Scholl lobt Philipp Lahm live im Fernsehen: "Weil du gerade dastehst … jetzt hörst du es mal von mir persönlich: 75 Prozent aller Spiele, die du gespielt hast, hast du überragend gespielt. Und die anderen 25 Weltklasse." Sein Entdecker und Förderer Hermann Gerland erinnert sich an die Anfänge Lahms: "Ich habe zu Felix Magath gesagt: Ich habe einen Spieler für dich. Der sieht aus wie 15 und spielt wie 30. Der kann jede Position außer Torwart spielen, weil er ein super Fußballer ist. Und dann hat er Philipp Lahm genommen, ohne ihn je gesehen zu haben. Ich habe immer gesagt: Philipp Lahm Fußball spielen zu sehen, ist, wie jeden Tag 'ne leckere Bratwurst zu essen!"

In diesem Sinne schon jetzt an dieser Stelle: Guten Appetit für die kommende 55. Bundesliga-Saison!

