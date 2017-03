Technik

iPad wird günstiger: Apple verkauft jetzt rote iPhones

Ab sofort gibt's das iPhone-Duo auch mit rotem Gehäuse und für einen guten Zweck. Außerdem stellt Apple ein leicht verbessertes iPad vor, das günstiger als das Vorgängermodell ist.

Das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus gibt es jetzt auch in einem leuchtenden Rot, das kaum zu übersehen ist. Aufmerksamkeit möchte Apple mit dem Gerät auch wecken. Denn das Unternehmen unterstützt in Zusammenarbeit mit der Organisation (RED) damit die weltweite Forschung im Kampf gegen Aids.

Der Erlös geht laut Pressemitteilung zu 100 Prozent direkt in "HIV/-AIDS Stipendien, mit denen Programme für Beratung, Tests, Prävention und – ganz entscheidend – die Vermeidung der Übertragung des Virus auf Mütter und deren Kinder bereitgestellt werden." Apple unterstützt (RED) bereits seit zehn Jahren.

Günstigeres iPad

Außerdem hat Apple eine verbesserte Version des iPad mit 9,7-Zoll-Display vorgestellt. Äußerlich sieht es genauso aus wie seine Vorgänger, aber es gibt zwei entscheidende Veränderungen: Es wird jetzt wie das Pro-Modell von einem A9-Chip angetrieben und der Bildschirm soll heller als bisher sein. Interessanter für mögliche Käufer des Tablets ist aber vermutlich, dass Apple das Gerät jetzt "zu dem bisher günstigsten Preis" anbietet.

Mit 32 Gigabyte Speicher ohne Mobilfunk-Modul kostet das neue iPad 399 Euro. Wer mobiles Internet über SIM-Karten haben möchte, muss 160 Euro mehr ausgeben. Beim iPad mini 4 sind Technik und Preis zwar gleich geblieben, immerhin gibt's für 479 Euro jetzt 128 Gigabyte Speicher, das Modell mit SIM-Karten-Einschub kostet 629 Euro. Die neuen iPads können ab dem 24. März bestellt werden, kommende Woche sollen sie ausgeliefert werden.

Video-Spaß mit "Clips"

Neben dem iPad-Update hat Apple auch neue Armbänder für die Apple Watch und eine interessante neue App vorgestellt. Mit "Clips" soll man auf iPhones und iPads aus Filmen, Fotos und Musik "auf unterhaltsame Weise ausdruckstarke Videos" produzieren und diese auf Instagram, Facebook und anderen sozialen Netzwerken teilen können. Unter anderem können Nutzer animierte Bildunterschriften und Titel mit ihrer Stimme erstellen und zahlreiche Effekte hinzufügen. "Clips" steht ab Anfang April kostenlos im App Store zum Download bereit.

Quelle: n-tv.de