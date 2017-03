Technik

Galaxy 8 kann es schon: Bluetooth-5-Revolution beginnt

Von Klaus Wedekind

Das Galaxy S8 ist das erste Smartphone, das Bluetooth 5 beherrscht. Es ist nur ein kleines Detail, aber die Bedeutung des neuen Standards ist groß. Denn die Veränderungen, die er mit sich bringt, sind gewaltig.

Im vergangenen Juni hat die Bluetooth Special Interest Group (SIG) Bluetooth 5 angekündigt, jetzt scheint sich der neue Standard endlich zu etablieren. Ein wichtiges Zeichen dafür hat Samsung mit seinem neuen Smartphone-Flaggschiff Galaxy S8 gesetzt, das das erste Smartphone ist, das die neue Technologie beherrscht. Was ändert sich mit Bluetooth 5?

Größere Distanzen kein Problem mehr

Obwohl die Verbindungen mit Bluetooth 5 immer noch wenig Energie benötigen (Low Energie = LE), wird mit dem neuen Standard die Reichweite vervierfacht. Ohne Hindernisse zwischen Sender und Empfänger sind so Verbindungen von bis zu 200 Metern möglich. In Wohnungen mit vielen Wänden sind wahrscheinlich eher 40 bis 60 Meter realistisch. Auch wenn das Galaxy S8 zwei Lautsprecher gleichzeitig ansprechen kann, spielt der neue Standard für die Musikwiedergabe aber kaum eine Rolle, denn LE-Übertragungen sparen Energie durch Sendezyklen mit Ruhepausen. Außerdem sind die Datenmengen für hochwertigen Klang zu groß für Bluetooth LE. Probleme mit anderen Standards wird es aber nicht geben - Bluetooth 5 ist abwärtskompatibel.

Bei größerem Energieeinsatz können die genannten Distanzen auch mit älteren Standards überbrückt werden. Für viele Anwendungsgebiete ist aber gerade der geringe Stromverbrauch eine essenzielle Voraussetzung. Beispielsweise würde kleinen Geräten mit kleinen Akkus sonst viel zu schnell die Puste ausgehen. Das ist vor allem problematisch im "Internet der Dinge" beziehungsweise im vernetzten Heim. Bluetooth 5 kann hier WLAN den Rang ablaufen, indem es Thermostat, Rauchmelder, Beleuchtung und viele andere Geräte auch über größere Distanzen effizient vernetzt. Die SIG schätzt, dass es bis 2020 weltweit mehr als 48 Milliarden smarte Geräte geben wird.

Flaschenhals erweitert

Die geringe Reichweite ist nur ein Mangel, der die Möglichkeiten des bisherigen Bluetooth LE einschränkt, auch seine Übertragungskapazität ist für zahlreiche Anwendungsgebiete zu gering. Mit dem neuen Standard ist das Geschichte, denn die Kapazität wächst um satte 800 Prozent, wodurch sich mehr Daten in einem Paket versenden lassen (279 statt bisher 31 Byte). Das hat einen großen Vorteil für sogenannte Beacons, kleine Bluetooth-LE-Sender, die Besucher beispielsweise in Geschäften, Sehenswürdigkeiten oder in Museen mit Infos versorgen, wenn sich ein (Smartphone-)Empfänger in ihrem Sendebereich befindet. Bisher genügen die übermittelten Daten im Prinzip nur, um Apps zu aktivieren, die dann ortsspezifische Informationen zur Verfügung stellen. Mit Bluetooth 5 können sie mit größerer Reichweite beispielsweise selbst URLs oder kurze Texte verschicken. Hier schätzt die SIG, dass 2021 bereits 565 Millionen Beacons verkauft werden - 130 Prozent mehr als 2016.

Neben der Heimvernetzung spielen Beacons und Bluetooth 5 in der Industrie eine große Rolle. Die SIG nennt als Beispiel Fertigungs- und IT-Leiter, die Bewegungsmuster von Mitarbeitern erstellen, um die Produktion zu optimieren. Über ein Netz aus Beacons und damit verbundenen mobilen Geräten ließe sich unter anderem sicherstellen, dass die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit mit den richtigen Werkzeugen bereitstehen.

Speed oder Reichweite

Mit Bluetooth 5 verdoppelt sich die mögliche Übertragungsgeschwindigkeit auf 2 Megabit pro Sekunde - ebenfalls ohne den Energieverbrauch zu erhöhen. Doch das ist nur möglich, wenn gleichzeitig auf die größere Reichweite verzichtet wird - wächst die Distanz bei schnellen Übertragungen, wird auch mehr Strom verbraucht. Entwickler müssen sich daher entscheiden, worauf sie ihren Fokus legen. Die SIG vermutet, dass die vierfache Reichweite mehr Möglichkeiten eröffnet.

Quelle: n-tv.de