Technik

Samsung-Nachwuchs im Benchmark: Galaxy Note 8 lässt die Muskeln spielen

Am 23. August will Samsung sein Galaxy Note 8 vorstellen. Das Smartphone muss nicht nur gegen Apples Herbstoffensive bestehen können, sondern auch das Note-7-Debakel vergessen machen. In Leistungstests schneidet es hervorragend ab.

Jedes Jahr im Spätsommer nimmt die Smartphone-Branche den zweiten großen Anlauf des Jahres. Die Top-Modelle der ersten Jahreshälfte konnten sich inzwischen am Markt beweisen und die Kunden ihr Urteil sprechen: Top oder Flop? Samsungs Galaxy S8 gehört in diesem Jahr zu den Gewinnern und mit dem Note 8 könnte Samsung noch einmal stark nachlegen. Samsungs XL-Smartphone-Reihe soll nach dem Debakel im vergangenen Jahr am 23. August ein großes Comeback feiern.

Note 8 muss es bringen

Samsungs Note-Reihe hat von Beginn an Bestmarken gesetzt. Mit dem ersten Note und seinem für damalige Verhältnisse übergroßen Display schufen die Koreaner quasi die "Phablet"-Kategorie, technisch waren alle Notes mit dem aktuell Besten ausgestattet, was der Markt zu bieten hatte. Das war auch im vergangenen Jahr beim Note 7 so – doch der Skandal um explodierende und in Brand geratene Akkus überschattete alles andere, Samsung erlebte ein riesiges PR-Desaster.

Groß geschadet hat es dem Konzern nicht, doch der Druck vor der Veröffentlichung des Note 8 ist unglaublich hoch. Alles muss perfekt sein, noch einen Fehler darf sich Samsung nicht erlauben. Wenige Tage vor der Veröffentlichung sind jetzt neue Benchmark-Ergebnisse aufgetaucht, die Samsungs Arbeitstier Spitzenwerte bescheinigen.

Benchmark-Tests sind synthetische Leistungstests, in denen Smartphones zeigen können, was aus ihnen herauszuholen ist. Ihre Ergebnisse sind nicht direkt in den Alltag zu übertragen, doch sie geben einen Eindruck von der maximalen Leistungsfähigkeit. Samsungs neue Notes kommen wahrscheinlich in zwei Varianten auf den Markt, einmal mit dem hauseigenen Prozessor Exynos 8895 (Modellnummer SM-N950F) und einmal mit dem Qualcomm Snapdragon 835 (SM-N950U). Beide sollen 6 Gigabyte Arbeitsspeicher haben und mit Android 7.1.1 ausgeliefert werden.

Exynos hat die Nase vorn

In den Ergebnissen des Benchmark-Tests Geekbench, die jetzt im Netz aufgetaucht sind, schneidet die Variante mit Samsungs Exynos-Chip etwas besser ab als das Snapdragon-Modell – das war auch schon bei anderen Samsung-Handys der Fall, in denen je nach Region ein Snapdragon oder ein Exynos verbaut wurde. Das Exynos-Modell erreicht einen Wert von 1984 Punkten im Single-Core-Test und einen Multi-Core-Wert von 6116 Punkten. Das Snapdragon-Modell bringt es auf 1815 (Single-Core) und 6066 Punkte (Multi-Score).

Beide Modelle gehören damit zur absoluten Elite, was die Prozessor-Leistung angeht, erzielen aber keine neuen Bestwerte - das kann aber auch daran liegen, dass die Software noch nicht optimal abgestimmt ist und sagt deshalb nicht viel aus. Welches Modell in Deutschland in den Handel kommt, ist noch nicht bekannt - einen spürbaren Leistungsunterschied dürfte es ohnehin nicht geben. Wahrscheinlich wird Samsung hierzulande aber, wie schon bei den Vorgänger-Smartphones, das Exynos-Modell anbieten.

Wie das Note 8 aussehen wird, das hat der notorische Geheimnisverräter Evan Blass bereits Anfang August gezeigt. Bei Twitter veröffentlichte er Bilder von Samsungs XL-Smartphone, die kaum noch Fragen offen lassen. Auch die technischen Daten und der Preis - womöglich über 1000 Euro - sind bereits weitgehend bekannt. Wie auch beim ausgiebig geleakten iPhone 8 dürften die Überraschungen bei der Premiere also eher klein ausfallen.

Quelle: n-tv.de