Technik

Bluetooth-Kopfhörer mit Filter: Teufel Mute BT sitzt Bose im Nacken

Von Klaus Wedekind

Auch Teufel hat jetzt einen Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung im Angebot. Preis und Leistung machen ihn zu einem scharfen Konkurrenten für Platzhirsch Bose Quiet Comfort 35.

Der neue Teufel Mute BT kam etwas zu spät in der Redaktion von n-tv.de an, um es noch in die Übersicht der aktuell besten Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung zu schaffen. Doch weil schon das Modell mit Strippe im Test einen starken Eindruck machte, erhält das neue Berliner Headset eine Einzel-Bewertung.

Grundsätzlich sieht der Bluetooth-Kopfhörer wie der normale Mute aus und auch beim Material ist Teufel dem Kunststoff treu geblieben. Das Gerät sieht aber gut aus und ist solide verarbeitet. Und auch beim kabellosen Neuling ist die Ähnlichkeit zum Vorbild Bose Quiet Comfort 35 unverkennbar. Auch der Platzhirsch ist überwiegend aus Plastik gefertigt, hat ein ähnliches Design. Allerdings kostet der US-Kopfhörer rund 330 Euro, der Berliner Herausforderer ist mit 200 Euro wesentlich günstiger. Trotz des günstigen Preises liefert Teufel den Mute BT mit einer robusten und schicken Transportbox.

Gut gepolstert

Teufels Bluetooth-Kopfhörer ist wesentlich dicker und weicher gepolstert als das verkabelte Modell. Das erhöht den Tragekomfort deutlich, vor allem, weil die Ohren mehr Platz haben. Außerdem sitzt der Mute BT trotz eines relativ hohen Anpressdrucks so auch mit Brille recht bequem.

Wie der Quiet Comfort 35 hat auch der Mute BT keine Touchfläche an der Außenseite einer Muschel, wie sie höherpreisige Geräte oft haben. Knöpfe haben aber den Vorteil, dass sie weniger leicht ungewollte Aktionen auslösen wie Touch-Bedienungen. Beim Mute BT sitzen sie gut platziert an der linken Muschel und die Bedienung ist ohne Extras einfach und unkompliziert - auch beim Telefonieren. Allerdings sind die Tasten etwas schwer zu erfühlen, weil sie sehr flach und größengleich sind.

Toller Klang

Man kann den Kopfhörer mit oder ohne Rauschfilter nutzen oder ohne Stromversorgung per Kabel anschließen. Er klingt immer richtig gut. Für Teufel typisch hat er kräftige Bässe, aber nicht zu betont. Mitten und Höhen sind ebenfalls angenehm präsent und klar definiert. Insgesamt wirkt der Bluetooth-Kopfhörer etwas ausgeglichener und direkter als sein Kabel-Kollege, was ihn noch etwas näher an den Quiet Comfort bringt, wobei der Bose vielleicht einen Tick neutraler ist. Alles in allem kann der Teufel Mute BT klanglich aber durchaus mit den besten von n-tv.de getesteten Kopfhörern mithalten.

Auch seine Rauschunterdrückung arbeitet gut, ohne den Klang zu verschlechtern. Permanentes Zischen, Brummen oder ähnliche Dauer-Nerver auf Reisen filtert er effektiv heraus. Pionier Bose ist auf diesem Gebiet zwar noch etwas besser, aber das ist nur im direkten Vergleich zu hören.

Starke Ausdauer

Klasse ist die lange Laufzeit des Mute BT. Mit aktiviertem Rauschfilter hält der Kopfhörer rund 25 Stunden durch, Teufel gibt sogar 28 Stunden an. Ist der Akku mal verbraucht, kann man ihn wechseln. Vorbildlich. Alles in allem ist der Teufel Mute BT für den preis von aktuell rund 200 Euro ein klarer Preis-Leistungs-Tipp.

Quelle: n-tv.de