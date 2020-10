Gulasch und Gulaschsuppe kennt jeder. Meist werden sie mit Rindfleisch zubereitet, manchmal auch Schwein und Rind gemischt. Weniger bekannt ist die Zubereitung mit Büffelfleisch. Eine ganz feine Nummer - und ein solches Gulasch gelingt auch nach der üblichen Zubereitungsmethode.

Was unterscheidet Büffelfleisch von anderen Fleischsorten?

Meist dreht es sich hierbei ums Fleisch vom Wasserbüffel. Die Fasern von Büffel- sind kürzer als zum Beispiel die von Rindfleisch. Ein Grund, warum es ein wenig zarter schmeckt. Des Weiteren ist beim Büffelfleisch nicht das Fett, sondern das Fleisch selbst der Geschmacksträger. Also auch mageres Fleisch hat einen großen Eigengeschmack.

Wo kann ich diese Art von Fleisch überhaupt kaufen?

Im Supermarkt um die Ecke wirds schwer. Der Metzger des Vertrauens wird es auch nicht vorrätig haben. Doch mit seinen Beziehungen kommt er bestimmt an Büffelfleisch heran. Eine Vorbestellung ist hierbei sicherlich notwendig. Und auch im Internet kann man inzwischen Fleisch bestellen.

Wie bereitet man dieses Gulasch zu?

Zutaten 2,5 kg Büffel-Ragout

1 kg Zwiebeln

800 ml stückige Tomaten

3 EL Butterschmalz

2 grüne Paprika

400 g braune Champignons

500 ml Rotwein

1 L Wildfond (oder Rinderbrühe)

200 ml Creme fraiche

1 Bund Petersilie

10 Wacholderbeeren

5 Lorbeerblätter

6 Knoblauchzehen

3 EL Paprikapulver

2 EL Zucker

Pfeffer, Salz

Die Zubereitung unterscheidet sich nicht großartig von anderem Gulasch. Das Fleisch muss zuerst scharf angebraten werden. Sodann kommen nach und nach alle Zutaten in den Topf. Und dann heißt es warten. Ganze drei Stunden sollte das Gulasch sachte vor sich hin köcheln. Ein Überprüfen von Zeit zu Zeit, dass es am Topfboden nicht ansetzt, ist empfehlenswert.

Welche Beilagen gibt es?

Da kommen die üblichen Verdächtigen ins Spiel: Baguette, Kartoffeln oder Spätzle. Ganz schlaue Köche geben 45 Minuten vor Ende der Kochzeit geschälte und in mundgerechte Stücke geschnittene Kartoffeln hinzu. So erhält man ein klassisches One-Pot-Gericht. Und: die Kartoffeln lassen aufgrund ihrer Stärke, die sie abgeben, das Gulasch noch etwas sämiger werden.

Allgemeine Informationen

Portionen: 8

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitungszeit: 3 Stunden

Zubereitung

Büffelfleisch in mundgerechte Stücke schneiden und im heißen Butterschmalz scharf anbraten.

Dann das Tomatenmark unterrühren und anrösten, anschließend das Paprikapulver unterrühren und dieses ebenfalls anrösten.

Zwiebeln (grob geschnitten) und gehackten Knoblauch zugeben und kurz anbraten.

Mit Mehl bestäuben, unterrühren und die Paprika zugeben.

Mit Rotwein ablöschen und mit Wildfond und gestückelten Tomaten aufgießen.

Wachholderbeeren und Lorbeerblätter zugeben, den Zucker und in Scheiben geschnittene Champignons. Verrühren und das Gulasch für 3 Stunden leicht kochen lassen.

Mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit Creme fraiche und klein geschnittener Petersilie servieren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.