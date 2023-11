Wolfram Kons: "Ich garantiere, jeder Cent kommt an. Die Spenden gehen auch im 28. Jahr zu 100 Prozent in die Projekte für Kinder."

Am Donnerstag, live ab 18 Uhr, findet der RTL-Spendenmarathon zum 28. Mal statt. Corona, Klima-Katastrophen und Kriege haben in den letzten Jahren für ungewöhnlich üppige Spendensummen im Kampf gegen die Kinderarmut überall auf der Welt gesorgt - ob es 2023 auch wieder so wird?

Mehr als 266 Millionen Euro hat der RTL-Spendenmarathon seit 1996 für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt gesammelt. Alle Spenden werden von der "Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V." an gemeinnützige Organisationen weitergegeben - jeder Cent kommt an! Ein Versprechen, das in unsicheren Zeiten besonders wichtig ist: "Auch dieses Jahr wird es wieder die Möglichkeit geben, kleinere Beträge zum Beispiel per SMS zu spenden", so Wolfram Kons im Interview mit ntv.de: "Da spenden sogar Kinder von ihrem Taschengeld für andere Kinder", erzählt der Moderator, "das ist besonders berührend." Kons ist seit Jahrzehnten das Gesicht der Kampagne, aber immer noch so engagiert, als wäre jeder Spendenmarathon eine einmalige Sache: "Ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung: Helfen macht glücklich!"

Noch nie hat der RTL-Spendenmarathon in einer Zeit stattgefunden, in der es so viele dramatische Notsituationen für Kinder gab wie heute. Kriege, Krisen, Katastrophen weltweit und dazu die immer noch dramatische Kinderarmut in Deutschland. "Gerade in einer solchen Zeit ist es wichtig zu zeigen, dass solidarisches Handeln Kindern echte Hoffnung geben kann und geben muss", sagt Kons und betont: "Für jedes Kind lohnt es sich zu kämpfen." Kons und sein Team kämpfen daher am 16. und 17. November wieder rund um die Uhr - nicht nur bei RTL: Viele andere Sender und Produkte der großen Medien-Familie unterstützen die Aktion mit Live-Schalten oder Sammelaktionen. "Eine solche Allianz der Hilfe für Kinder ist einmalig in Deutschland", weiß RTL-Urgestein Kons, selbst Vater von zwei Söhnen.

"Kämpfe um jeden Euro!"

Das sind die Projekte 2023 National Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland: Eröffnung des 20. RTL-Kinderhauses in Bremerhaven mit Nico Santos und Sommercamps mit Philipp Lahm für benachteiligte Kinder

in Bremerhaven mit und Sommercamps mit für benachteiligte Kinder Annika Lau kämpft für mehr Sicherheit und Stärkung von Kindern in Frauenhäusern , die häusliche Gewalt erfahren haben

kämpft für mehr Sicherheit und , die häusliche Gewalt erfahren haben Monica Lierhaus setzt sich für tiergestützte Therapien für Kinder mit starkem Förderbedarf ein

setzt sich für für Kinder mit starkem Förderbedarf ein Lachen ist die beste Medizin! - Anna Ermakova kämpft für mehr Clownsvisiten in Kinderkliniken

kämpft für mehr Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Rypa setzen sich für verbesserte Therapien für frühgeborene Kinder ein

und seine Verlobte Laura Rypa setzen sich für verbesserte ein Kampf der Klimakrise : Dirk Steffens bringt Kindern, die unter den Folgen der Unwetterkatastrophe im Ahrtal leiden, mit dem Projekt "Bienensommer" ein Stück Natur zurück

: bringt Kindern, die unter den Folgen der Unwetterkatastrophe im Ahrtal leiden, mit dem Projekt ein Stück Natur zurück Felix Neureuther unterstützt die "Naturhelden", ein nachhaltiges Umweltprojekt für Kinder International Isabel Edvardsson kämpft für den Bau einer Kinderaugenklinik in Malawi

kämpft für den Bau einer Wayne Carpendale hilft benachteiligten Kindern und Kindern mit Behinderung in Tansania

hilft benachteiligten Kindern und Riccardo Simonetti engagiert sich für mehr Sicherheit und Bildung für Straßenkinder in Kambodscha Hier spenden Stiftung RTL

Spendenkonto: DE55 370 605 905 605 605 605

Sparda-Bank West

BIC: GENODED1SPK Online unter www.rtlspendenmarathon.de

Die Stiftung kontrolliert genau, dass die Gelder nur für den vereinbarten Zweck eingesetzt werden. Für jedes Hauptprojekt engagiert sich eine prominente Persönlichkeit als Patin oder Pate. Diese begleiten das Projekt vor Ort von Anfang an und zeigen den ZuschauerInnen und SpenderInnen, wie und wo ihre Spendengelder bei den bedürftigen Kindern ankommen.

In diesem Jahr steht die Unterstützung von benachteiligten Kindern in Deutschland im Mittelpunkt, aber auch die Hilfe für Kinder und Familien in Krisen, Katastrophen- und Kriegsgebieten. Kons ist sich bewusst, dass es dieses Jahr, mit allen Ungewissheiten, allen Ängsten, die die momentane Lage der Welt mit sich bringen, schwerer wird: "Ich weiß, dass wir dieses Jahr noch ein bisschen mehr um jeden Euro kämpfen müssen, aber das tun wir gern", bekräftigt Wolfram Kons sein Engagement.

Ein echtes Stück Fernsehgeschichte

Zum 28. Mal startet Wolfram Kons am 16. November 2023 live um 18 Uhr den RTL-Spendenmarathon. Für einen Tag stellt RTL sein Programm um, damit über 24 Stunden Spenden gesammelt werden können. Einmal pro Stunde wird live aus dem Spendenstudio gesendet: Dort begrüßt Wolfram Kons Prominente im V.I.P.-Callcenter und interviewt die Patinnen und Paten zu ihren Erfahrungen bei ihren Besuchen in den Hilfsprojekten. "Monica Lierhaus, Annika Lau, Philipp Lahm, Felix Neureuther, Isabel Edvardson oder Wayne Carpendale – das sind Menschen, denen man ihr Engagement abnimmt", ist sich Kons sicher: "An denen ist nichts Aufgesetztes, nichts Falsches." Die Hymne der diesjährigen Charity-Aktion singt kein Geringerer als Roland Kaiser. Mit "Bis ans Ende der Welt" wird er den Spendern - und den Kindern - musikalisch verdeutlichen, worum es geht - um nichts Geringeres als unser aller Zukunft.

Geprüfte Hilfe für Tausende Kinder in aller Welt

Sämtliche Kosten für Personal, Reisen und Produktion, die rund um den RTL–Spendenmarathon entstehen, trägt RTL Deutschland. So kann jede Spende ohne einen Cent Abzug an die ausgewählten Kinderhilfsprojekte weitergeleitet werden. Hunderte Kinderhilfsprojekte wurden in den letzten drei Jahrzehnten gefördert - unzähligen Kindern in Deutschland und aller Welt konnte nachhaltig geholfen werden. "Unsere Botschaft ist: Wir sind nicht machtlos, wir sind nicht ohne Hoffnung", will Kons alle Helfenden bestärken. "Wir können etwas erreichen, wenn wir es gemeinsam angehen. Und, ganz wichtig: Wir haben eine Verantwortung den Kindern gegenüber."

Die "Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V." trägt seit 2002 durchgehend das begehrte Spendensiegel des DZI. Die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen wird übrigens erneut als klimaneutrale Produktion umgesetzt.

