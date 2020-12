In einem Krankenhaus in Houston, Texas, haben die Ärzte bei einem weiteren Patienten den Kampf gegen Covid-19 verloren.

In den USA beginnen heute die Corona-Impfungen. Doch für fast 300.000 Menschen kommt die Immunisierung zu spät. So hoch sind die Todeszahlen in den Vereinigten Staaten inzwischen.

Kurz vor Beginn der Impfungen nähert sich die Zahl der Corona-Toten in den USA der Marke von 300.000. Bis einschließlich Sonntag starben 299.328 Menschen in Verbindung mit dem Virus Sars-CoV-2, wie aus den Zahlen der "New York Times" hervorgeht. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen erreichte demnach am Sonntag binnen 24 Stunden 183.814. Für Sonntag meldete die NYT zudem 1357 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

In den USA soll heute die Impfung mit dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer beginnen. Die US-Arzneimittelbehörde hatte Ende vergangener Woche die Notfallzulassung für das Mittel erteilt. Als Erstes sollen Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.

Mehr als 16 Mio Infizierte

Das Land mit seinen 330 Millionen Einwohnern ist in absoluten Zahlen gemessen der am stärksten von der Pandemie getroffene Staat der Welt. Mehr als 16 Millionen Menschen haben sich dort bisher mit dem Virus infiziert.

Die US-Regierung hat sich vertraglich die Lieferung von 100 Millionen Impfdosen von Pfizer/Biontech gesichert. Der US-Pharmakonzern Moderna teilte am Freitag mit, die US-Regierung kaufe weitere 100 Millionen Dosen seines Impfstoff-Kandidaten. Der Moderna-Impfstoff muss von der Arzneimittelbehörde noch zugelassen werden, eine Entscheidung darüber wird Ende der Woche erwartet.