Auch zwei Tage nach Beginn der bundesweiten Ausgangsbeschränkungen steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter - auf nun 30.174 bestätigte Fälle. Zwar deutet sich eine Verlangsamung des Anstiegs an. Experten warnen aber vor vorschnellen Schlüssen.

In Deutschland ist die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus nach Berechnungen von ntv.de auf 30.174 gestiegen - 132 Menschen sind an den Folgen der Infektion gestorben. Das geht aus den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Gesundheitsbehörden der Länder hervor. Besonders betroffen sind weiterhin die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Sterblichkeitsrate liegt derzeit bei 0,4 Prozent.

Ob sich aus den neuen Zahlen ein allgemeiner Trend zu einer Verlangsamung bei den Neuinfektionen erkennen lässt, ist ungewiss. Zwar beobachten Experten erste Erfolge durch die Ausgangsbeschränkungen der Bundesregierung. Ob sich die Kurve der Infiziertenzahlen aber tatsächlich dauerhaft abflacht, wagt der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, frühestens am Mittwoch zu beurteilen.

Zentrum der Pandemie ist allerdings weiterhin - neben den Vereinigten Staaten - Europa. 85 Prozent der neuen Infektionsfälle in den vergangenen 24 Stunden sind laut Weltgesundheitsorganisation WHO in Europa oder den USA gemeldet worden, sagt eine Sprecherin am Morgen. Die WHO erwartet, dass die Zahl der Toten von derzeit 14.510 noch "erheblich" steigen werde.

Besonders betroffen ist weiterhin Italien. Dort sank die Zahl der täglichen Neuinfektionen nach offiziellen Angaben vom Montagabend zwar von mehr als 6500 auf knapp 4800. Grund zur Entwarnung ist dies laut Experten aber nicht. "Wir dürfen uns keine Illusionen wegen eines leichten Rückgangs machen", sagte der Direktor des italienischen Gesundheitsinstituts (ISS), Silvio Brusaferro, im Sender Rai Radio2. Er rief die Italiener eindringlich dazu auf, die Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus weiter einzuhalten.

In dem am stärksten von der Pandemie betroffenen Land starben allein in den vergangenen 24 Stunden weitere 601 Menschen an den Folgen ihrer Infektion. Trotz dieser enormen Zahl entspricht dies einem leichten Rückgang von sechs Prozent.