Der oberste Heeresgeneral Alfons Mais warnt einem Zeitungsbericht zufolge vor einer Fehleinschätzung der russischen Streitkräfte. "Das ist ein Zermürbungs- und Abnutzungskrieg, der die Frage aufwerfen wird, wie lange die Ukraine das durchhalten kann. Da rede ich nicht nur über Material, sondern auch über das Personal", sagt der Generalleutnant dem "Handelsblatt". Die Phase eins - der Angriff auf Kiew - sei "zum Desaster geworden". Trotzdem dürfe man Russland nicht unterschätzen. "Armeen, die nah an der Niederlage entlanggesegelt sind, lernen am schnellsten."

+++ 03:18 "Bild": Bundesregierung befürchtet regionale Notlagen bei Gasversorgung +++

Die Bundesregierung rechnet laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung mit einer Notlage bei der Gasversorgung in einzelnen Bundesländern. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt habe den Chefs der Staatskanzleien der Länder in einer Schaltkonferenz mitgeteilt, dass die Bundesregierung nach den Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 von einer erneuten Drosselung der Gaslieferungen durch Russland unter Anführung von Vorwänden ausgehe. Ohne Notlagen komme Deutschland aus Sicht der Bundesregierung nur durch den Winter, wenn Russland wieder über 40 Prozent der vereinbarten Erdgas-Menge liefern sollte. Das betrachte die Regierung aber als unrealistisch, so die "Bild"-Zeitung.

+++ 01:51 Selenskyj kritisiert Kanada nach Telefonat mit Trudeau +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Kanada nach der Entscheidung, Turbinen für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland zurückzuschicken, eine "Verletzung des Sanktionsregiems" vor. Die Ukrainer würden "die Entscheidung Kanadas nie akzeptieren", erklärt Selenskyj nach einem Telefongespräch mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Das Telefongespräch war der erste Austausch zwischen Selenskyj und Trudeau, nachdem die Regierung in Ottawa vergangene Woche grünes Licht für die Ausfuhr der in Kanada reparierten Turbinen gegeben hatte. Wenn es nun einen Verstoß gegen die Sanktionen gegen Russland gebe, werde es "nicht lange dauern, bis es weitere gibt", so Selenskyj. Kurz nach dem Gespräch mit Trudeau hatte Selenskyj sich noch versöhnlicher geäußert und bei Twitter lediglich geschrieben, die internationale Position zu den Sanktionen müsse "auf Prinzipien gegründet" sein und der Druck auf Moskau müsse erhöht werden.

+++ 00:23 Selenskyj nennt zunehmenden Landesverrat als Grund für Entlassungen +++

In seiner abendlichen Videoansprache begründet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Entlassung der Generalstaatsanwältin und des Chefs der Sicherheitsdienste mit den zunehmenden Verdachtsfällen von Landesverrat zugunsten Russlands durch ukrainische Beamte. Es würden derzeit von den ukrainischen Behörden mehr als 650 Fälle von möglichem Verrat durch lokale Verantwortliche untersucht, sagt Selenskyj. Die Verdachtsfälle lägen vor allem in Gebieten, die von russischen Soldaten beziehungsweise pro-russischen Kämpfern besetzt sind.

+++ 23:05 Anwalt meldet Festnahme von Journalistin Owsjannikowa +++

Marina Owsjannikowa, die Journalistin, die durch ihren Live-Protest im russischen Staatsfernsehen bekannt geworden ist, wird in Russland festgenommen. Das geben ihr Anwalt und ihre Familie bekannt. Es gebe keine Informationen, wo sich die Journalistin derzeit befinde. Am Freitag hatte Owsjannikowa auf ihrem Telegram-Kanal ein Video und ein Foto veröffentlicht, das sie mit einem Plakat in der Hand an einer Uferpromenade in Moskau zeigt. Im Hintergrund ist auf der anderen Flussseite der Kreml zu sehen. "Putin ist ein Mörder", steht auf dem Plakat - und: "Seine Soldaten sind Faschisten." Wann die Bilder aufgenommen wurden, ist unbekannt.

+++ 22:01 Selenskyj dringt auf Einhaltung der Sanktionen gegen Russland +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verlangt vom kanadischen Regierungschef Justin Trudeau eine strikte Einhaltung der Sanktionen gegen Russland. Das teilt Selenskyj auf Twitter mit. Er äußert sich dabei nicht zum Hintergrund dieser Ermahnung an ein Land, das einer der stärksten Unterstützer der Ukraine ist. Die Ukraine hatte Kanada aber zuletzt wegen der Entscheidung kritisiert, auf deutsche Bitte die Lieferung einer gewarteten russischen Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu ermöglichen. Wegen der Sanktionen hatte sich Kanada zunächst geweigert, die Turbine an Russland zurückzugeben - entschied sich dann aber doch dafür, das Aggregat stattdessen an Deutschland zu übergeben.

+++ 21:18 Selenskyj entlässt Geheimdienstchef und Generalstaatsanwältin +++

Laut einem veröffentlichten Dekret von Präsident Wolodymyr Selenskyj müssen der Leiter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes (SBU), Iwan Bakanow, und die Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa ihre Posten räumen. Gründe für die Entlassungen werden nicht genannt. Bakanow wurde 2019 zum Leiter des SBU ernannt und ist ein langjähriger Weggefährte Selenskyjs. Erst gestern haben Ermittler den ehemaligen stellvertretenden Leiter des SBU auf der Krim festgenommen. Er soll geheime Informationen an Russland weitergeleitet haben.

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Kriegs können Sie hier nachlesen.