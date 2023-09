Volle Kraft voraus! Das hätte das Bundestagspräsidium auf dem Motorboot von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki sicher gern gerufen. Allerdings kamen den Politikern auf der Ostsee Algen dazwischen. Aber nochmal einen Schritt zurück: Der FDP-Politiker hatte seine Präsidiums-Kolleginnen an Bord seines elf Meter langen Motorbootes eingeladen. Aber statt zum nächsten Termin zu düsen, hatten laut Kubicki Algen und Seegras einem Wasserfilter zugesetzt. Dadurch sei die Maschine zu heiß geworden. Er habe dann die Wasserschutzpolizei gebeten, das Präsidium des Bundestags auf deren Boot "Falshöft" zu übernehmen. Dieses hatte den Ausflug begleitet.

"Wir sind von der "Liberty" umgestiegen auf das Schiff der Wasserschutzpolizei, wie gesagt, auf offener See", merkte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas an. "Ich habe das noch nie gemacht." Das Erlebnis werde sie so schnell nicht vergessen. "Es war schon eine Besonderheit." Kapitän Kubicki sei geblieben. "Er hat dann sein Boot in langsamer Geschwindigkeit in den Hafen gebracht." Seekrank sei kein Präsidiumsmitglied geworden. Auf die Frage, wie Kubicki als Kapitän war, sagte Bas: "Also sehr diszipliniert und er hat sich auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten."