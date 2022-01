Die Kapazitäten sind nahezu ausgeschöpft, nicht alle bisher Berechtigten können angesichts der hohen Fallzahlen noch einen PCR-Test beanspruchen. "Bei auftretenden Engpässen ist es daher unabdingbar, Priorisierungen vorzunehmen", heißt es in dem Papier. Gesundheitsminister Lauterbach soll gemeinsam mit den Landesgesundheitsministern ein verändertes Testregime erarbeiten und die Testverordnung entsprechend anpassen. Als Leitlinie dafür heißt es in dem Papier, dass PCR-Tests künftig vulnerablen Gruppen und deren Betreuungs- bzw. Pflegepersonal in Krankenhäusern, Praxen, Pflegeeinrichtungen vorrangig zugänglich sein sollen.