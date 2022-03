Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Ein Ende kann nur durch Diplomatie erreicht werden. Darüber waren sich am Montagabend die Gäste in der Sendung "hart aber fair" in der ARD einig. Doch die Diplomatie liegt auf Eis.

In der Ukraine tobt der Krieg unvermindert weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht. Doch genau das ist dringend nötig. Eine militärische Lösung ist in weiter ferne. Wie der russische Präsident Wladimir Putin trotzdem gestoppt werden kann, war am Montagabend eines der Themen in der ARD-Sendung "Hart aber fair". Eine Lösung könnten nach Meinung der Gäste weitere diplomatische Gespräche sein. Denen verweigert sich Putin jedoch im Moment. Doch Brigadegeneral a.D. Erich Vad wirft in der Sendung auch der NATO mangelnde Gesprächsbereitschaft vor.

Putin habe es nicht geschafft, die Ukraine in den ersten 72 Stunden zu überrumpeln. "Das gibt den Ukrainern Hoffnung", sagt die Grünen-Politikerin und Publizistin Marina Weisband, die in Kiew geboren ist. Dort lebt ihre Familie noch immer. Sie spricht täglich mit ihren Angehörigen und beschreibt deren Situation: "Die Menschen versuchen, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen." Den Krieg nehmen sie sogar mit Humor, erzählt sie. Sie habe gefragt, wie es den Kindern ihrer Verwandten in Kiew gehe. Die Antwort: Ihr schwerhöriger Onkel Kolya drehe einfach den Fernseher laut auf, dann würden sie die Schüsse nicht hören. Die Menschen bereiteten sich auf eine Belagerung vor, sie horteten Lebensmittel und Wasser.

Eine Flucht aus Kiew sei nicht mehr möglich, das sei physisch zu gefährlich, so Weisband. Man höre Geschichten von Frauen, die aus ihren Autos geworfen worden seien, dann wären die Autos beschlagnahmt worden. "Nicht unbedingt von der Armee - es ist im Moment alles Mögliche auf den Straßen unterwegs", beschreibt die Politikerin die Situation in der ukrainischen Hauptstadt. Und sie fasst zusammen: "Die Menschen werden weiter kämpfen. Je mehr Putin demonstriert, was für stalinistische Maßnahmen er im eigenen Land durchzieht, desto mehr wird den Ukrainern klar, dass dort für sie keine Zukunft ist, nachdem sie die Demokratie erkämpft haben."

Erich Vad, ehemaliger Sicherheitsberater von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, ist sich sicher: "Wenn Putin in einen lang andauernden Krieg hineingerät, wird er am Ende der Verlierer sein." Kiew habe eine symbolische Bedeutung für die Ukrainer, und deswegen würden sie in und für Kiew kämpfen.

Laut Grünen-Chef Omid Nouripour geht es Putin nicht um die Ukraine alleine. Würde er nicht gestoppt werden, könnte er auch andere Länder überfallen. "Es ist wichtig, die Ukrainer zu unterstützen, weil sie für die Demokratie kämpfen und weil sie ein völkerrechtlich verbrieftes Recht haben, sich zu verteidigen", sagt er. Allerdings werde es ein militärisches Eingreifen der NATO im Moment nicht geben. "Eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland ist eine Rutschbahn in den dritten Weltkrieg."

Politikwissenschaftler Christian Hacke nennt den "grimmigen Selbstbehauptungswillen" der Ukrainer "heldenhaft". Dass in Deutschland die Menschen in einem Belagerungsfall ähnlich reagieren würden, hält er für ausgeschlossen. "Bei uns herrscht ein struktureller Pazifismus." Die deutsche Diplomatie habe den Fehler gemacht, sich zu wenig für eine neutrale Ukraine einzusetzen, ist sich Hacke sicher - und vergisst dabei offenbar, dass die Ukraine 2014 neutral war, bevor sie das erste Mal von Russland angegriffen wurde.

Angst vor Atomkrieg

Von Putins Drohung, nukleare Waffen einzusetzen, lasse er sich nicht beeindrucken, so Nouripour. Man müsse die Ukraine weiter unterstützen und dabei immer wieder versuchen, Gespräche mit Russland zu führen. Das sei jedoch im Moment nicht möglich: "Putin ist nicht zuverlässig, er lügt."

Auch Hacke hat keine Angst vor einem Atomkrieg. Er beschreibt Putin als reinen Machtpolitiker, der jedoch aus seiner Sicht rational handelt. Und er warnt: "Putin wird im Westen dämonisiert." Seine Forderung: Verhandlungen über eine freie Ukraine, ohne dass die Verhandlungspartner dabei ihr Gesicht verlieren.

Eine europäische Verhandlungsperspektive sieht Vad jedoch eher nicht. Wir sollten nicht so tun, als hätten wir in der Angelegenheit überhaupt mitzureden, denn die Entscheidungen würden in Washington, Moskau und Peking getroffen. "Putin reagiert auf Militärmacht. Die haben die Amerikaner. Wir in Europa sind Habenichtse. Wir haben Putin nichts entgegenzusetzen als folgenlose Rhetorik."

Marina Weisband sieht das anders, und vielleicht ist ihre Lösung die einzig mögliche. Europa hätte sehr wohl eine Macht, und zwar die ökonomische, sagt sie am Ende der Sendung. Sie hofft, "dass es entweder für Putin oder für jemanden aus seinem alten Petersburger Klüngel ökonomisch so ungemütlich wird, dass sie einen Weg aus dem Krieg suchen - und dass sie dann endlich den Hörer im Kreml abnehmen, wenn man anruft."