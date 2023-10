Der Angriff der Hamas trifft Israel am Samstag völlig unvorbereitet. Neben zahlreichen Zivilisten gehören auch Soldaten zu den Opfern. Ihre Zahl steigt nach Angaben des Militärs auf mindestens 258.

Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas vor knapp einer Woche sind nach Angaben der israelischen Armee mindestens 258 ihrer Soldaten getötet worden. Die Hinterbliebenen von "258 gefallenen Soldaten" seien benachrichtigt worden, sagte Armeesprecher Daniel Hagari vor Journalisten. Bei Angaben am Donnerstag war die Zahl von 169 getöteten Soldaten genannt worden.

Die Hamas hatte Israel am vergangenen Samstag mit einem Großangriff überfallen und rund 150 Menschen als Geiseln verschleppt. Bei den nachfolgenden Kämpfen wurden nach bisherigen Angaben der jeweiligen Behörden auf israelischer Seite mehr als 1200 Menschen getötet, im Gazastreifen mehr als 1530 Menschen.

Aufgrund einer geplanten Bodenoffensive im Gazastreifen hatte Israel bereits am Montag mitgeteilt, 300.000 Reservisten zu mobilisieren. Dies ist die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit.