Sie sollen "motivierte und professionelle" Krieger sein: Eine Legion von einigen hundert Russen, die in der Ukraine gegen die Truppen des Kremls kämpft. In ihrer Heimat wird sie nun als "terroristische" Organisation eingestuft.

Moskau hat die auf Seiten der Ukraine kämpfende russische Legion "Freiheit Russlands" zur "terroristischen" Organisation erklärt. Damit sind Aktivitäten der Organisation "auf russischem Territorium" verboten, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten. Mitgliedern und Unterstützern drohen schwere Strafen bis hin zu lebenslanger Haft.

Das Oberste Gericht Russlands erließ das Verbot auf Bitten des Generalstaatsanwalts, wie dessen Büro im Online-Dienst Telegram mitteilte. Die Legion sei gebildet worden, "um das verfassungsmäßige Fundament Russlands zu untergraben, die Macht im Land zu stürzen, auch durch das Verüben von Terrorakten", hieß es in der Mitteilung.

Die aus russischen Kämpfern bestehende Legion ist Teil des internationalen Freiwilligenkorps innerhalb der ukrainischen Armee, ihr Emblem ist eine zuschlagende Faust, über der die Worte "Freiheit" und "Russland" stehen. Gegründet wurde sie zu Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine.

Rekruten werden vor Aufnahme geprüft

Der Sprecher der Legion mit dem Decknamen Cäsar sagte im Januar in einem Interview mit AFP, die Legion bestehe aus "mehreren hundert" Russen. Einige Mitglieder würden in der ostukrainischen Stadt Bachmut kämpfen. Dort kämpften sie unter ukrainischem Kommando hauptsächlich in der Artillerie.

"Es sind motivierte und professionelle Kämpfer, die ihre Aufgaben perfekt erledigen", sagt ein ukrainischer Offizier, der anonym bleiben möchte. Rekruten würden vor der Aufnahme sorgfältig geprüft - in Gesprächen und mit einem Lügendetektortest -, um das Risiko einer Unterwanderung auszuschließen. Auf Telegram, Twitter oder Instagram veröffentlicht die Legion "Freiheit Russlands" vor allem Propagandavideos und erklärt, Tausende Bewerbungen erhalten zu haben.

Dem ukrainischen Militärexperten Oleg Schdanow zufolge hat die Legion vor allem eine politische Bedeutung: "Es ist gut für die Ukraine, wenn sie zeigen kann, dass auch Russen die Demokratie und Freiheit unterstützen und auf der richtigen Seite kämpfen", sagt er. Auf das Kriegsgeschehen hätten die russischen Kämpfer allerdings "aufgrund ihrer geringen Zahl keinen großen Einfluss".