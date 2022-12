Papst Franziskus ruft zu besonderen Gebeten für Benedikt XVI. auf. Er sei sehr krank. Er bat die Gläubigen, an den 95-Jährigen zu denken. Am Mittag hieß es, der Zustand habe sich weiter verschlechtert.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist nach Auskunft seines Nachfolgers Franziskus "sehr krank". Das sagte der aktuelle Pontifex zum Ende der Generalaudienz im Vatikan, ohne zunächst weitere Details zu nennen. "Ich möchte Sie alle um ein besonderes Gebet für den emeritierten Papst Benedikt bitten, der die Kirche im Stillen unterstützt: Denken Sie an ihn, er ist sehr krank, und bitten Sie den Herrn, ihn zu trösten und ihn bei diesem Liebesbekenntnis für die Kirche zu unterstützen bis zum Ende".

Am Mittag teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, mit, dass sich der Gesundheitszustand in den vergangenen Stunden verschlechtert habe. Er fügte aber an, die Situation sei "für den Moment unter Kontrolle". Joseph Ratzinger ist 95 Jahre alt. Er hatte 2013 auf das Papsttum verzichtet. Der gebürtige Bayer hatte sich zuletzt fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Selten veröffentlichte Fotos zeigten ihn zusehends gebrechlich. Im April erklärte sein langjähriger Privatsekretär Georg Gänswein "Vatican News", Benedikt sei "zwar physisch natürlich relativ schwach und gebrechlich, aber ganz klar im Kopf" und "guter Dinge". In unregelmäßigen Abständen empfing Benedikt, der von Gänswein sowie Ordensschwestern betreut wird, auch noch Besuch.

Vor seiner Wahl zum Papst war er 25 Jahre lang einflussreicher Chef der Glaubenskongregration, der wichtigsten Behörde des Kirchenstaates mit dem Schwerpunkt Glaubenslehre. Er galt in dieser Funktion als kompromissloser Vertreter des konservativen Flügels im Vatikan. So disziplinierte er Anhänger der Befreiungstheologie in Lateinamerika und erwarb sich dadurch den Ruf als "Gottes Rottweiler".

Zuletzt überschatteten noch einmal Vorwürfe das Wirken des früheren Papstes: Ein in München vorgestelltes Gutachten zum sexuellen Missbrauch bezichtigte Benedikt schwerer Fehler im Umgang mit einem pädophilen Priester in seiner Zeit als Münchner Erzbischof. In einem emotionalem, persönlich gehaltenen Brief erklärte er daraufhin, Fehler seien gemacht worden und er bitte um Vergebung.