Trotz der Freigabe der Justiz dauert die Großdemonstration in Berlin gegen die deutsche Corona-Politik nur kurz. Da sie die gebotenen Mindestabstände nicht von den Teilnehmenden eingehalten sieht, löst die Polizei die Versammlung im Herzen der Hauptstadt auf.

Die Versammlung Tausender Menschen gegen staatliche Corona-Auflagen in Berlin wird wegen Verstößen gegen Schutzauflagen aufgelöst. "Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit: Wir sind an den Versammlungsleiter der Demo herangetreten und haben ihm mitgeteilt, dass seine Versammlung polizeilich aufgelöst wird", teilte die Polizei auf Twitter mit. "Mindestabstände werden von Ihnen flächendeckend trotz wiederholter Aufforderung nicht eingehalten", hieß es in einer Durchsage an die Demonstranten.

Zuvor hatten sich nach Polizeiangaben rund 18.000 Menschen im Herzen der Hauptstadt versammelt, um gegen die deutsche Corona-Politik zu demonstrieren. Laut der Initiative "Querdenken 711" waren für eine Kundgebung, rund 22.000 Menschen angemeldet.