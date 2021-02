Merkel kommt zur Prime Time. (Foto: picture alliance/dpa/POOL AP)

Die Bundeskanzlerin hat zuletzt so ihre Mühe und Not, die Linie der Bundesregierung in der Corona-Politik verständlich zu machen. Insbesondere den Start der Impfkampagne sehen Opposition, Medien, aber auch der Koalitionspartner SPD deutlich kritischer als Angela Merkel. Am Abend stellt sie sich in der Sondersendung "Corona-Krise - Deutschland braucht Antworten" den Fragen von Frauke Ludowig und Nikolaus Blome. Das Interview wird auf ntv und RTL um 20:15 Uhr gezeigt. Bei ntv.de finden Sie die Sendung im Livestream.