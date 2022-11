Türkei tötet angeblich zwölf Menschen bei Attacke in Syrien

Vergeltung für Anschlag Türkei tötet angeblich zwölf Menschen bei Attacke in Syrien

Nach dem Bombenanschlag in Istanbul ist sich die türkische Regierung schnell sicher, dass Kurden aus Nordsyrien den Auftrag gaben. Nun erfolgt die Antwort Ankaras. Die Luftwaffe fliegt Angriffe vor allem auf die Stadt Kobane und soll dabei nach Angaben einer NGO zwölf Menschen getötet haben.

Die Türkei hat nach Angaben syrisch-kurdischer Kämpfer am Samstag mehrere Orte im Norden Syriens bombardiert, darunter die Stadt Kobane. Die türkische Luftwaffe habe mehrere Angriffe geflogen, sagte ein Sprecher des von kurdischen Einheiten angeführten Militärbündnisses SDF. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London wurden dabei mindestens sechs Mitglieder des SDF sowie sechs Soldaten der Regierung getötet. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk verschiedener Quellen in Syrien. Die Angaben der Organisation sind von unabhängiger Seite oft kaum zu überprüfen.

"Kobane, die Stadt, die den Islamischen Staat besiegt hat, wird von der türkischen Luftwaffe bombardiert", erklärte der Sprecher des kurdischen Bündnisses SDF. Er berichtete zudem von Angriffen auf zwei dicht besiedelte Ortschaften in den nördlichen syrischen Provinzen Aleppo und Al-Hasaka.

Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte im Onlinedienst Twitter ein Foto eines in der Nacht startenden Flugzeugs mit den Worten "Stunde der Abrechnung". In einer weiteren Twitter-Botschaft des Ministeriums hieß es: "Die Nester des Terrors werden durch Präzisionsschläge dem Erdboden gleichgemacht". Ein Video zeigt eine Explosion nach einem Angriff. Zum Ziel des Einsatzes machte das Ministerium keine Angaben.

Ankara: Befehle für Anschlag kamen aus Kobane

Die Türkei hatte Anfang der Woche eine angebliche Anhängerin der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) aus Syrien für einen Anschlag in Istanbul verantwortlich gemacht, bei dem am Sonntag sechs Menschen getötet worden waren. Demnach soll sie ihre Anweisungen in Kobane im Kurdengebiet im Nordosten Syriens erhalten haben. Sowohl die bewaffnete PKK-Organisation als auch ihr politischer Flügel und das von kurdischen YPG-Einheiten angeführte Militärbündnis SDF wiesen die Anschuldigungen entschieden zurück.

Die YPG werden von den USA unterstützt und spielten bei der Vertreibung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus Syrien und auch aus Kobane eine entscheidende Rolle. Die Türkei hingegen wirft der YPG vor, ein Ableger der PKK zu sein, und stuft sie deshalb ebenfalls als "terroristisch" ein. Die Türkei versucht seit Jahren, an ihrer Grenze zu Syrien im kurdischen Gebiet eine "Pufferzone" einzurichten und die kurdischen Einheiten von dort zu vertreiben.