Ende November ist es wieder soweit: Schnäppchen-Jäger begeben sich weltweit in den Kaufrausch. Der Black Friday und der Cyber Monday stellen dabei die Highlights des beliebten Sale-Events dar.

Nicht wenige Menschen verschieben wichtige Anschaffungen sowie den Einkauf der Weihnachtsgeschenke auf den Black Friday und den Cyber Monday. Bei Amazon kann man während der Amazon-Cyber-Woche bereits ordentlich sparen.

Die wichtigsten Fakten zur Cyber Week

Die Cyber Week ist eine besondere Verkaufsaktion, die jedes Jahr in der vierten Novemberwoche stattfindet. Ursprünglich entstand sie in den USA anlässlich des Black Fridays, der immer am Freitag nach dem amerikanischen Thanksgiving stattfindet. An diesem Tag unterbieten sich Geschäfte in den Städten in einer Preisschlacht und locken so zum Geschenkekauf für Weihnachten.

Der Online-Handel schuf deshalb im Jahr 2003 den Cyber Monday. Am Montag nach dem Black Friday gibt es dann außergewöhnliche Rabattaktionen. Im Jahr 2010 wurde der Schnäppchentag in Deutschland dank Amazon bekannt. Der Schwerpunkt am Cyber Monday liegt auf Technikprodukten wie Notebooks, Fernsehern, Tablets oder Haushaltsgeräten. Aber auch bei anderen Shops können Kunden sich an diesem Tag zahlreiche Angebote sichern. Einzelne Online-Shops haben ihre Schnäppchenangebote auf eine ganze Woche ausgeweitet – auf die Cyber Week.

Alle Termine im Überblick zur Cyber Week 2019

Cyber Week Countdown bei Amazon: 18. November bis 21. November

Amazon Cyber Week: 22. November bis 2. Dezember

Black Friday: 29. November

Cyber Monday: 2. Dezember

Hinweis: Prime-Mitglieder dürfen Blitzangebote bei Amazon schon eine halbe Stunde früher sehen. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann hier eine kostenlose 30-tägige Probemitgliedschaft beginnen.

Das sind die Shops mit den besten Cyber-Week-Angeboten

Amazon: Das ganze Jahr über bietet das größte Online-Versandhaus in Deutschland täglich Blitzangebote und Aktionen an. Zur Cyber-Monday-Woche 2019 gehen die Preise dann nochmal ordentlich runter! Im Fünf-Minuten-Takt locken dann Blitzangebote. Höhepunkt ist dann der Cyber Monday am 02. Dezember, für den Amazon wie in jedem Jahr die besten Rabatte verspricht.

Media Markt: Der Online-Shop des Tech-Händlers liefert zum Cyber Monday spannende Angebote. Zusammen mit den Deals des Black Fridays ist auch hier von Ende November bis Anfang Dezember eine gute Zeit für Schnäppchen.

Saturn: Auch der zweite große Elektronik-Riese hat mit seinem Online-Shop in den vergangenen Jahren immer die Cyber Week gefeiert. Die besten Angebote zur Cyber Week 2019 gelten nur, bis sie vergriffen sind, deshalb heißt es schnell zugreifen!