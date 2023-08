Jochen Goetz verbringt sein gesamtes Berufsleben bei Daimler. Jetzt ist der Finanzchef der abgespaltene LKW- und Bus-Sparte des Unternehmens mit nur 52 Jahren gestorben. Zur Todesursache will sich der Konzern nicht äußern. Nur so viel: Es ist die Folge eines tragischen Unglücksfalls.

Der Finanzchef des LKW-Herstellers Daimler Truck, Jochen Goetz, ist tot. Der Manager sei "plötzlich und unerwartet im Alter von 52 Jahren verstorben", teilte der DAX-Konzern in Leinfelden-Echterdingen mit. Goetz sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Er hinterlasse eine Frau und zwei Kinder.

"Der Tod von Jochen Goetz ist für Daimler Truck ein riesiger Verlust, menschlich wie beruflich", sagte der Vorstandschef von Daimler Truck, Martin Daum. Auch Aufsichtsratschef Joe Kaeser zeigte sich bestürzt. Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht würdigte Goetz als "langjährigen Wegbegleiter und vertrauenswürdigen Ansprechpartner, einen Freund".

Goetz gehörte dem Vorstand seit gut zwei Jahren an und führte die von Daimler abgespaltene LKW- und Bus-Sparte wenige Monate später an die Börse. "Jochen Goetz war Daimler Truck mit Herz und Seele", sagte Daum. "Er hat das heutige Unternehmen Daimler Truck maßgeblich mitgestaltet und als Finanzvorstand konsequent darauf hingewirkt, dass (es) heute wirtschaftlich erfolgreicher dasteht als je zuvor."

Von der Lehre bis in den Vorstand

Goetz hat sein gesamtes Berufsleben über 36 Jahre im Daimler-Konzern verbracht: von der Lehre zum Industriekaufmann über verschiedene Finanz- und Controlling-Funktionen - zumeist in der Nutzfahrzeug-Sparte - bis in den Vorstand. Noch in der vergangenen Woche hatte er die Quartalszahlen von Daimler Truck vorgestellt. "Erst vor wenigen Tagen hat er dem Aufsichtsrat überzeugend und zuversichtlich die erfolgreiche finanzielle Entwicklung 'seines Unternehmens' vorgetragen", sagte Aufsichtsratschef Joe Kaeser. "Sein Wissen über und sein Einsatz für die Firma sind beispiellos."

Daimler Truck hat im vergangenen Quartal erstmals konzernweit die Marke von zehn Prozent Rendite geknackt und sieht sich auf dem Weg zu einem Rekordgewinn. "Daimler Truck ist weiter auf Erfolgskurs", erklärte Vorstandschef Martin Daum am 1. August. Das gesamte Team sei entschlossen, 2023 zu einem weiteren Rekordjahr zu machen. Der Dax-Konzern hatte vor Kurzem bereits operative Eckdaten zum zweiten Quartal bekannt gegeben und die Renditeprognose für das Gesamtjahr um einen Prozentpunkt auf 8,5 bis 10,0 Prozent angehoben. Der Gewinn werde bei höherem Umsatz und Absatz "sehr" deutlich steigen, sagte Daum.