Kryptos ersetzen offizielle Währungen: Auf dem Höhepunkt des Bitcoin-Hypes prophezeiten manche Experten, dass die Digitalwährungen die herkömmlichen, von Staaten ausgegebenen Zahlungsmittel in der Zukunft komplett oder größtenteils ersetzen würden. Star-Investor Tim Draper etwa taxiert die staatlichen Zahlungsmittel auf umgerechnet 86 Billionen Dollar. Bitcoin und andere Kryptos würden davon in Zukunft etwa die Hälfte, prophezeit Draper und kommt zum Schluss zu der Prognose, dass der Bitcoinkurs auf 250.000 Dollar steigen werde.

Das neue Gold: Anderen Prophezeiungen zufolge wird Bitcoin das neue Gold. Die einfachste Rechnung geht dann so: Der gesamte Goldbestand der Welt ist, grob geschätzt, 7,5 Billionen Dollar wert. Wird er durch 21 Millionen mögliche Bitcoin ersetzt, müssten diese pro Stück also mehr als 350.000 Dollar wert sein. Manche Enthusiasten kommen sogar auf noch höhere Werte, weil sie die große Zahl der Bitcoin herausrechnen, die verloren oder aus anderen Gründen nicht handelbar sind. Das Problem an der Rechnung ist das gleiche wie bei dem Vergleich mit Währungen: Es ist nicht abzusehen, ob Kryptowährungen überhaupt traditionelle Zahlungsmittel, Gold oder andere Geldanlagen in signifikantem Maß ersetzen. Dass Bitcoin allein dies bewerkstelligen wird, kann dagegen ausgeschlossen werden.