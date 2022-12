Es ist kalt in Deutschland, und auch in sparwilligen Haushalten gehen die Heizungen an. Das Ergebnis: Der Verbrauch liegt in der vergangenen Woche nur noch 5,2 Prozent unter dem Vierjahresmittel. Am Dienstag zapft das Land erneut mehr als ein Prozent der gespeicherten Gasvorräte ab.

Wegen der Winterkälte hat der Gasverbrauch in Deutschland in der vergangenen Woche erneut das erklärte Sparziel von 20 Prozent deutlich verfehlt. Wie die Bundesnetzagentur in ihrem Gaslagebericht mitteilte, lag der Verbrauch von Haushalten und Industrie in der Kalenderwoche 49 nur noch 5,2 Prozent unter dem Wochenmittel der vier Jahre zuvor. Temperaturbereinigt habe der Verbrauch in der 48. und 49. Kalenderwoche nur noch 12 Prozent unter dem Referenzwert der letzten vier Jahre gelegen. Der Verbrauch liege damit im kritischen Bereich.

Auch für die laufende Woche rechnet die Behörde mit einem deutlichen Mehrverbrauch. "Wir halten die geringen Einsparungen im Moment für verkraftbar, wenn sie ein Ausreißer bleiben", sagte Netzagentur-Präsident Klaus Müller. "Wir haben gut vorgesorgt, müssen aber wachsam bleiben." Über den ganzen Winter gelte weiterhin das Einsparziel von mindestens 20 Prozent. "Es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam weiter sehr sparsam mit Gas umgehen", betonte er.

Wie im Winter üblich, sank der Füllstand der deutschen Gasspeicher weiter - wegen der Kälte allerdings etwas stärker als noch in der Vorwoche. Wie schon am Montag ging der Füllstand auch am Dienstag um mehr als einen Prozentpunkt zurück. Am Mittwochmorgen lag er laut europäischem Gasspeicherverband GIE bei 91,3 Prozent. Zuletzt war am 27. November in Deutschland unterm Strich Gas eingespeichert worden. Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden verzeichnete einen Füllstand von ebenfalls 91,3 Prozent.