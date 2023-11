Die "Koru" von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist die größte Segelyacht der Welt – und mit 127 Metern Länge für viele Häfen eine Herausforderung. Doch der Multi-Milliardär benötigt zusätzlich ein Transportschiff.

Im Mai konnte Amazon-Gründer Jeff Bezos endlich seine "Koru" in Empfang nehmen. 2018 hatte er die Yacht bestellt, doch es dauerte fünf Jahre, bis er endlich den Anker lichten konnte. Nachdem das riesige Schiff aus dem Dock der Werft in Rotterdam befreit worden war, ging es gen Süden. Den Sommer, so scheint es, verbrachte die Yacht samt Mannschaft und Eigentümer vorwiegend im Mittelmeer. Eine ganze Weile wurden die Positionsgeber ausgeschaltet, daher lassen sich auf einschlägigen Seiten nicht alle Routen einsehen.

Die bisher längste Fahrt hat die "Koru" nun auch hinter sich gebracht. Denn am 9. November setzte sie von Gibraltar Kurs auf die Vereinigten Staaten - und kam dort vergangene Woche an.

Doch selbst im Land der unbegrenzten Möglichkeiten scheint es Limits zu geben, wie das Branchenportal "Luxurylaunches" berichtet. Demnach konnte die "Koru" offensichtlich nicht neben den anderen Yachten anlegen, sondern befindet sich gerade im industriellen Teil des Hafens Port Everglades.

Statt neben Yachten wie der "Man of Steel" oder der futuristischen "Excellence" zu liegen und dort unter ihresgleichen zu sein, wartet die "Koru" neben den Öltankern "Hafnia Kallang" und "STI Texas City" auf ihre nächste Reise. Immerhin: Die Passagiere der Kreuzfahrtschiffe "Eurodam", "Silver Shadow" und "Rhapsody of the Seas" haben einen ganz guten Blick auf den riesigen Schoner, denn auch sie sind in unmittelbarer Nähe.

Ohne Begleitschiff fehlt Platz

Das Begleitschiff der "Koru" ist auch recht groß. (Foto: IMAGO/Future Image)

Das Schattenschiff der "Koru", die "Abeona" liegt derweil ein ganzes Stück weiter südlich im Hafenbecken. Die "Abeona" fährt in der Regel zusammen mit der "Koru" und trägt alles, was nicht an Bord des Segelschiffes passt - sei es ein Helikopter, zahlreiche Wasserfahrzeuge oder auch Teile der Mannschaft und sogar Gäste.

Es ist nicht das erste Mal, dass die gigantischen Maße der "Koru" eine Extra-Behandlung erzwingen. Schon ihr Bau gestaltete sich komplizierter, da die Höhe mit Masten es unmöglich gemacht hätte, das Hafenbecken von Rotterdam zu verlassen, ohne eine Brücke zu demontieren. Nach langem Streit um die Brücke "De Hef" entschied man, die "Koru" zunächst ohne Masten zu verlegen und sie andernorts zu komplettieren.

Dank einer öffentlich einsehbaren Preistabelle bekommt man einen kleinen Einblick, welche Kosten entstehen, wenn Yachten wie die "Koru" und das Schattenschiff gleich zwei Liegeplätze blockieren. Für die 127-Meter-Yacht (417 Fuß) werden rund 2400 US-Dollar am Tag fällig. Der Preis ist deshalb so hoch, da die "Koru" zu groß für die Yachten-Tarife des Hafens ist und nach Länge bezahlen muss. Für die "Abeona", die mit 75 Metern (246 Fuß) deutlich kleiner ist, kommen täglich 507 US-Dollar hinzu. Ohne die Schiffe zu bewegen, verschlingen sie demnach zusammen 2900 US-Dollar. Jeden Tag.

Im Prinzip sind das aber - in diesen Sphären - vergleichsweise geringe Kosten, die für den Betrieb anfallen. Es heißt, der Unterhalt einer Yacht koste jährlich ungefähr zehn Prozent der Kaufsumme. Bei der "Koru" geht man von einem Preis in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar aus. Auf den Tag gerechnet, ergäbe das tägliche Ausgaben in Höhe von 137.000 US-Dollar. Hinzu kommt die "Abeona", die mit einem geschätzten Kaufpreis von 75 Millionen US-Dollar auch mit rund 20.500 US-Dollar zu Buche schlägt. Insgesamt könnten die beiden Schiffe als jeden Tag über 150.000 US-Dollar verschlingen.

Für Jeff Bezos ist das aber durchaus eine Weile möglich. Mit einem geschätzten Vermögen von 163 Milliarden US-Dollar könnte er die Flotte rein rechnerisch 2977 Jahre betreiben - sofern keine anderen Ausgaben hinzukommen, was selbstverständlich vollkommen unrealistisch ist. Die Rechnung soll nur zeigen, dass es den Amazon-Gründer ganz offensichtlich nicht in den Ruin treibt.

Dieser Text erschien zuerst bei stern.de