Dirndl, Lederhosen, Bier und Business - drei Tage lang treffen sich Gründer, Investoren und Visionäre aus aller Welt auf der Bits & Pretzels in München. Vom 24. bis zum 26. September geht's auf der zehnten Ausgabe der Startup-Konferenz vor allem ums Netzwerken am Rande des Oktoberfests. Auch ntv ist mit dabei.

Es ist der Branchentreff der internationalen Startup-Szene: die Bits & Pretzels in München. Doch von Oktoberfest-Stimmung dürfte bei vielen Gründern in diesem Jahr nicht ganz so viel zu spüren sein. Inflation, hohe Zinsen und Wirtschaftsabschwung belasten die Startup-Welt seit Monaten. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 hat sich, laut Startup-Verband, in der Gründerszene zwar einiges getan: Die Neugründungen sind in den ersten sechs Monaten 2023 um 16 Prozent angestiegen. Aber aktuell an frisches Kapital zu kommen - für viele Startups ein Kraftakt.

Wegen der wirtschaftlichen Entwicklung zeigen sich Kapitalgeber deutlich zurückhaltender als in den vergangenen Jahren. Umso wichtiger für Gründer: der Austausch auf dem Netzwerk-Event der Branche. Die Bits & Pretzels bringt Startups und Investoren aus aller Welt zusammen. 5000 Teilnehmer kommen insgesamt und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im vergangenen Jahr investierten Kapitalgeber im Anschluss an die Gründermesse mehr als 390 Milliarden Euro in Innovation und Wachstum neuer Ideen. In diesem Jahr wollen die Gastgeber der Startup-Konferenz noch mehr erreichen. Die Erwartungen und Hoffnungen der Gründerszene auf neues Kapital sind also groß.

Michelle Obama kommt als Star-Gast

Auch internationale Speaker sind auf der Gründermesse in diesem Jahr wieder dabei. Sprach 2019 noch der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Bits & Pretzels, so tritt in diesem Jahr seine Frau Michelle Obama, die frühere First-Lady der USA, als Stargast in der bayerischen Landeshauptstadt auf. Die 59-Jährige ist nicht nur Podcasterin und Autorin, sondern auch selbst Gründerin. Zusammen mit ihrem Ehemann hat sie die Produktionsfirma Higher Ground aufgebaut und das Unternehmen PLEZi Nutrition, das gesunde Lebensmittel für Kinder produziert, mitbegründet.

Auf der Startup-Konferenz wird Michelle Obama über Themen wie Inklusion, Vielfalt und Motivation sprechen. Aber auch Speaker wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Unternehmer wie Oliver Kahn und auch internationale Größen wie die Investorin Cathie Wood werden erwartet.

ntv berichtet auch dieses Jahr wieder als Medienpartner ausführlich von der Veranstaltung.