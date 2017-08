Unterhaltung

Musk soll sich getrennt haben: Amber Heard leckt ihre Wunden

Erst im April machen Amber Heard und Elon Musk ihre Liebe zueinander öffentlich. Und nun ist alles schon wieder vorbei, wenn man den Angaben eines Insiders glauben kann.

Die Schöne und der Visionär hätte die treffende Bezeichnung für die Beziehung von Amber Heard und Elon Musk lauten können. Doch daraus wird nun nichts, denn Musk soll sich der britischen "Daily Mail" zufolge bereits vor einer Woche von Schauspielerin getrennt haben. "Es ist alles vorbei" wird eine unbekannte Quelle zitiert. Amber Heard sei am Boden zerstört.

Auch über die Gründe wusste der unbekannte Informant scheinbar Bescheid. Musk soll sich von der 31-Jährigen getrennt haben, weil diese ein Verhalten zeige, dass für den Unternehmer und Multimilliardär nicht gut sei. Sie könne "sehr manipulativ und egoistisch sein". Musk soll sich nun wieder in Los Angeles aufhalten, während Heard ihre Wunden in Australien lecke. Ein von der Zeitung angefragter Sprecher Musks erklärte: "Wir haben keinen Kommentar zu dieser Geschichte". Von Amber Heard gibt es ebenfalls kein offizielles Statement dazu.

Das Paar, das sich erst im April dieses Jahres mit geposteten Bildern offiziell zueinander bekannte, war noch im Juli gemeinsam beim Splendour in the Grass Music and Arts Festival in Byron Bay gesehen worden. Für Heard ist die Trennung wohl ein nächster Tiefschlag, denn schon die Scheidung von Johnny Depp war eine echte Schlammschlacht.

Kritiker unterstellen zweifelhaften Absichten

Das Schauspieler-Paar hatte Anfang Februar 2015 geheiratet. Ende Mai 2016 wurde bekannt, dass sie die Scheidung eingereicht hat. Unter anderem beschuldigte Heard den "Fluch der Karibik"-Star der häuslichen Gewalt. Bekannte Depps bezweifeln allerdings, dass der Schauspieler gewalttätig geworden sein könnte. Fans des Schauspielers unterstellten Heard auch in der Beziehung zum milliardenschweren Musk zweifelhafte Absichten.

Der in Südafrika geborene Musk, der heute auch die kanadische und US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt und im Nobelviertel Bel Air in Los Angeles wohnt, gründete unter anderem die Unternehmen PayPal, SpaceX und Tesla. Sein Vermögen wird auf rund 14 Milliarden Dollar (knapp 13 Milliarden Euro) geschätzt. Der 45-Jährige soll bereits 2016 die Nähe zu Heard gesucht haben. Damals wurde bekannt, dass er keine romantischen Absichten hätte, sondern sich nur für sie begeistere, weil sie eine interessante Person sei. Erst kurz nachdem Musk von seiner Frau Talulah Riley zum zweiten Mal geschieden worden war, soll aus Freundschaft Liebe geworden sein.

Quelle: n-tv.de