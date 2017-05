Unterhaltung

Krebs schwächt 91-Jährigen: Ärzte geben Hefner nur noch drei Wochen

Hugh Hefner ist der Inbegriff des Playboys - auch, wenn es in letzter Zeit naturgemäß etwas stiller um ihn geworden ist. Im hohen Alter von 91 Jahren sieht es nun jedoch so aus, als müsste er sich auf seine letzte Reise begeben.

Der "National Inquirer" will es wissen: Hugh Hefner, einer der letzten wirklichen Playboys des vergangenen Jahrhunderts (eventuell auch dieses Jahrhunderts, da gehen die Meinungen auseinander) soll kurz or dem dem Tod stehen. Angeblich schwächt ihn seine Krebserkrankung so sehr, dass seine Freunde bereits die Beerdigung planen.

Der 91-Jährige soll lange versucht haben, seine Erkrankung zu verbergen - inzwischen soll er sich den Tatsachen jedoch stellen. "Promiflash" meldet, dass Hefner kaum mehr die Kraft besitze, sein Schlafzimmer zu verlassen, und auf einen Rollstuhl angewiesen sei. Demnach geben ihm die Ärzte nur noch drei Wochen zu leben.

Seine Beerdigung soll - wie sein Leben - ein riesiges Event werden, ein Spektakel geradezu. Es heißt, dass der "Playboy"-Gründer neben seinem ersten Titelmädchen beigesetzt werden soll - es handelt sich um keine Geringere als Marilyn Monroe. Angeblich habe Hefner dafür bereits alles in die Wege geleitet: Er hat sich vor geraumer Zeit den Platz neben Monroe gesichert und seinen umfangreichen Nachlass in Ordnung gebracht. Ein Insider erklärt gegenüber "Enterpress News": "Er hat sich die Gruft neben der von Marilyn Monroe auf dem Westwood-Village-Memorial-Park-Friedhof gekauft. Er will neben seinem ersten Covergirl begraben sein."

Als man im September 2016 über seinen schlechten Gesundheitszustand sprach, witzelte Hefner noch und widersprach den Gerüchten. Dieses Mal allerdings soll es sich um die traurige Realität handeln. Und wie ginge es dann mit dem "Playboy" weiter? Der wird inzwischen vom jüngsten Sohn Hefners geleitet, Cooper Hefner. Er ist der Kreativ-Verantwortliche beim weltbekannten Männermagazin.

Vor einiger Zeit erst hatte Hefner Junior via Twitter verkündet, wieder Nackte für den "Playboy" ablichten zu wollen. "Ich bin der erste, der zugibt, dass die Art und Weise, in der das Magazin Nacktheit gezeigt hat, überholt war, aber völlig auf sie zu verzichten, war ein Fehler", so der 25-Jährige. "Nacktheit war nie ein Problem, weil Nacktheit kein Problem ist", führt der junge Hefner weiter aus. Mit der Entscheidung, wieder Aktfotografie zu zeigen, besinne sich das Magazin auf seine Identität, erklärt er.

Das klingt doch ganz so, als würden die Geschäfte im Sinne seines Vaters weitergeführt werden.

Quelle: n-tv.de