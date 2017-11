Unterhaltung

Praktikantin am Set bedrängt: Auch Hoffman soll Frau belästigt haben

Eine heute 49-jährige Autorin wirft Schauspieler Dustin Hoffman vor, sie 1985 sexuell belästigt zu haben. Sie war als minderjährige Praktikantin am Filmset, als der Star sie angeblich bedrängte. Hoffman gibt sich reumütig.

Oscar-Preisträger Dustin Hoffman wird mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert. Die US-Autorin Anna Graham Hunter äußert in einer Gastkolumne in dem Filmblatt "Hollywood Reporter" Vorwürfe, der Schauspieler habe sie 1985 als 17-Jährige wiederholt belästigt. Sie habe damals am Set des TV-Films "Death of a Salesman" als Produktionsassistentin ein Praktikum gemacht.

Ihren Beschreibungen zufolge habe der heute 80-jährige Hoffman sie um eine Massage gebeten, an den Po gegriffen und mehrfach mit anzüglichen Bemerkungen bedrängt. Anfangs habe sie die Aufmerksamkeit des Stars gemocht, dann aber nicht mehr, schreibt die jetzt 49 Jahre alte Frau. Nun verstehe sie, dass das Verhalten Hoffmans in ein weit verbreitetes Muster passe. "Er war ein Jäger, ich war ein Kind, und das war sexuelle Belästigung", erklärt Hunter.

Hoffman reagierte auf die Vorwürfe im "Hollywood Reporter" mit einer Stellungnahme. Er habe "größten Respekt" für Frauen und er fühle sich schrecklich, dass er die Frau möglicherweise durch sein Verhalten in eine "unangenehme Situation" gebracht haben könnte. "Dies reflektiert nicht, wer ich bin", zitiert das Blatt den Schauspieler.

In den vergangenen Wochen haben Dutzende Frauen dem Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein sexuelle Belästigungen und Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung vorgeworfen. Er streitet nicht-einvernehmlichen Sex ab. Auch andere Prominente, darunter Regisseur James Toback und Schauspieler Kevin Spacey, stehen wegen Missbrauchsvorwürfen im Fokus.

