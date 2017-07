Unterhaltung

Götz Alsmann feiert mit Musik: Der mit der Tolle und dem freien Zimmer

Mit der Kultshow "Zimmer Frei!" wird Götz Alsmann erst so richtig bekannt. Doch auch sonst hat er im Fernsehen schon so einiges auf dem Kerbholz. Und natürlich ist und bleibt er vor allem Musiker. Nun wird der stets gut gekleidete Münsteraner aus Überzeugung 60.

Götz Alsmann war gerade in Paris, seine neue CD wurde dort abgemischt. Die Stadt mag er sehr, wie er sagt. Das müsste doch auch passen, denkt man sich: Der notorisch apart gekleidete Musiker und Moderator und die Stadt der Eleganz. Gibt es irgendetwas Vergleichbares in Deutschland, irgendwo ein ähnliches Lebensgefühl? Aber Alsmann bremst. "Ich würde sie nicht mit einer deutschen Stadt vergleichen wollen. Der französische Alltag verläuft einfach völlig anders", sagt er. "Aber die Franzosen schauen auch nicht ohne Neid auf unsere Gewohnheiten."

Alsmann kann wertschätzen, wenn etwas gut ist. Seine Familie väterlicherseits lebt seit 500 Jahren in Münster, er verschwendet keinen Gedanken daran, wegzuziehen. Er fühlt sich ohne Krawatte irgendwie nackt. Er spielt Musik, die andere längst vergessen haben. Und er hat 20 Jahre lang "Zimmer Frei!" im WDR Fernsehen moderiert. An diesem Mittwoch wird Alsmann 60 Jahre alt.

Erster Band-Versuch mit elf

Dass das alles so passieren würde, war am Anfang natürlich nicht abzusehen. "Es gab keinen ganz konkreten Lebensplan. Ich hatte schon den Wunsch, dass mein Beruf etwas mit Musik zu tun haben sollte, aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie man es schafft, von der Musik zu leben", sagt er.

Unübersehbar war allerdings das Talent des Sohnes einer Näherin und eines Maurers. Den ersten Versuch, eine Band zu gründen, unternahm Alsmann mit elf. Mit einem Freund, der hoffte, Schlagzeuger zu werden. Man habe sich dann allerdings "aufgrund musikalischer Differenzen" wieder getrennt, sagt Alsmann. Er machte danach natürlich weiter Musik, studierte Musikwissenschaft, promovierte sogar und hatte erste Achtungserfolge.

Von der "Gong-Show" bis "Avanti"

Mitte der 80er kam dann das Fernsehen hinzu, auch wenn diese Jobs heute schon fast in Vergessenheit geraten sind. Alsmann war etwa Moderator der "Gong-Show" bei RTL oder von "Avanti", einem Lifestyle-Magazin bei Vox. "Das Schlimmste, was ich im Fernsehen gemacht habe, geschah während meiner Zeit beim NDR in den Mittneunzigern", sagt Alsmann. "Da musste ich eine Sondersendung von der Computermesse Cebit moderieren, ohne jemals vorher einen Computer angefasst zu haben."

Der ganz große Durchbruch setzte ein, als "Zimmer Frei!" 1996 im WDR auf Sendung ging. Die Show war eigentlich nur als Pausenfüller im Sommerloch gedacht. Aber Alsmann und seine Kollegin Christine Westermann ergänzten sich so gut, dass daraus 20 Jahre wurden. Westermann stellte Prominenten die Fragen, Alsmann grätschte mit Gags dazwischen und setzte sich alberne Mützen auf. Das war auch deswegen so komisch, weil Alsmann seine Shows immer in ausgewählter Herrengarderobe bestreitet, die einen auf den ersten Blick nicht unbedingt inhaltliche Anarchie erwarten lässt. Bei ihm sieht Fernsehen noch nach Hochamt aus, für das man sich rausputzt.

"Wir probieren etwas aus"

Alsmann, der verheiratet ist und einen Sohn hat, kann wohl getrost ein etwas sentimentales Verhältnis zum Altbewährten unterstellt werden. Das vielbesprochene Thema Haartolle braucht man dafür gar nicht anschneiden. Er steht dazu, altmodisch zu sein. Twittern ist für ihn Verschwendung von Lebenszeit.

Im September erscheint nun die neue CD. Aber eigentlich fehlt Alsmann seit dem Ende von "Zimmer Frei!" 2016 so etwas wie ein natürlicher Lebensraum. Er kann aus dem Stegreif musizieren, moderieren, ist Conférencier, Kindergeburtstag und Bildungsauftrag in einer Person. Ein Alleinunterhalter, wie es ihn im Fernsehen eigentlich gar nicht mehr gibt. "Zimmer Frei!" kann nicht das Ende gewesen sein. Er antwortet auf diese Frage so: "Wir probieren etwas aus. Zum Jahresende greife ich wieder an."

Quelle: n-tv.de