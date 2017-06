Unterhaltung

Sternzeichen Cobra?: Horoskop verhagelt Erdogan Atalay Hochzeit

Erdogan … Ist das nicht der türkische Präsident? Nein, in diesem Fall sprechen wir von Serienstar Erdogan Atalay, der sich bei "Alarm für Cobra 11" aber auch großen Ruhm erarbeitet hat. Als es nun um seine Hochzeit ging, hat seine Auserwählte allerdings geputscht.

Seit sage und schreibe 21 Jahren geht "Die Autobahnpolizei" - so der Untertitel - in der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11" schon auf Verbrecherjagd. Seit Folge 3 und damit praktisch von Anfang an ist Erdogan Atalay als Kriminalhauptkommissar Semir Gerkhan bereits mit von der Partie. Nun sollte ihm jedoch mal ausnahmsweise kein Verbrecher ins Netz gehen, sondern seine Herzdame Katja Ohneck. Und zwar vor dem Traualtar. Doch daraus wird vorerst nichts. Und schuld sind die Sterne.

Eigentlich war die Hochzeit bereits terminiert - für den 7. Juli. Aber, so Ohneck zur "Bild"-Zeitung: "Ein Astrologe hat mir gesagt, dass das kein gutes Datum zum Heiraten ist." Sie sei zwar - i wo - nicht abergläubisch, "aber Sachen wie Sternenkonstellationen sind mir dann doch wichtig".

Diese Anwandlungen seiner Möchtegern-Ehefrau scheinen Atalay nicht per se an der Hochzeit mit der 40-Jährigen zweifeln zu lassen. Zwar sei er ein "total rationaler Typ". Aber wenn es ihr wichtig sei, auf die Sterne Rücksicht zu nehmen, dann sei es ihm eben auch wichtig.

"7. Juli ist für Krebse unvorteilhaft"

Nun hätte man natürlich bei Astro TV eine dieser vertrauenswürdigen und wortgewandten Tarot-Tanten bitten können, für Atalay und Ohneck mal die Karten zu legen. Die "Bild"-Zeitung fragte aber lieber bei Ex-RTL-Astrologin und Ex-Dschungelcamperin Antonia Langsdorf nach (die mittlerweile übrigens auch eine Show bei Astro TV hat). "Der 7. Juli ist für Krebse unvorteilhaft. Da kann ich Frau Ohneck verstehen", äußerte die wiederum vollstes Verständnis dafür, dass Atalays Krebs-Katja die Hochzeit platzen ließ.

Der 50-jährige Schauspieler und seine zehn Jahre jüngere Freundin hatten sich Ende Dezember 2016 auf den Malediven verlobt. Der Hannoveraner ist vom Sternzeichen her übrigens keine Cobra, sondern Jungfrau. Und die soll sich den erstbesten Horoskopen im Internet zufolge bestens mit einem Krebs ergänzen. Na, dann werden doch sicher schon bald trotzdem die Hochzeitsglocken läuten - sobald die Sterne wieder günstig stehen.

Quelle: n-tv.de