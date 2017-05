Unterhaltung

"Amore mio": Im Bett mit Emily Ratajkowski

Sie tanzte nackt durch Robin Thickes "Blurred Lines"-Video und war auch seitdem schon öfter in all ihrer Sexyness zu bestaunen. Emily Ratajkowski ist 25 Jahre alt, Model und gerade mal wieder unbekleidet.

Berühmt wegen schön - das ist vielleicht nicht der intellektuell stimulierendste Weg zum Erfolg, aber einer, der unterhält - und lohnen tut er sich sicherlich auch. Emily Ratajkowski ist bekannt für ihren Traumkörper. Ihre rund 13 Millionen Instagram-Follower belohnte die 25-Jährige nun mal wieder mit einem nackigen Schnappschuss.

Die Aufnahme zeigt Ratajkowski bis knapp unter die Brust, liegend und hüllenlos. "Amore mio" (mein Liebster), schreibt sie dazu. Ein ganz schön öffentliches Liebesbekenntnis - vermutlich gerichtet an ihren Freund Jeff Magid. Mit ihm ist Ratajkowski bereits seit 2014 liiert. Magid ist Musiker und Produzent.

Ratajkowski verdient ihr Geld erfolgreich als Model. Sie arbeitet für Marken wie Marc Jacobs oder Miu Miu. Auch als Schauspielerin versucht sie sich seit einer Weile. So hatte sie etwa einen Auftritt in "Gone Girl". Bald wird sie mit "Breaking Bad"-Star Aaron Paul für den Thriller "Welcome Home" vor der Kamera stehen.

Hüllenlos für Frauenrechte

Doch die Entertainment-Branche ist nicht das Einzige, das Ratajkowski am Herzen liegt. Sie engagiert sich für die US-amerikanische Non-Profit-Organisation "Planned Parenthood", unterstützte im US-Wahlkampf Bernie Sanders von den Demokraten und setzt sich immer wieder für Frauenrechte ein.

"Ich weigere mich, in einer Welt der Schande und der stillen Rechtfertigung zu leben", schrieb sie etwa im Newsletter "Lenny" ihrer Freundin Lena Dunham, die ebenfalls als engagierte Feministin gilt. "Die meisten Jugendlichen, lernen 'sexy' Frauen durch Pornos und mit Photoshop bearbeitete Bilder von Prominenten kennen. Ist das das einzige Beispiel einer sexuellen Frau, das wir jungen Frauen zugänglich machen wollen?" Mit diesen Worten reagierte Ratajkowski auf Vorwürfe, sie würde ihren Körper zur Schau stellen.

Quelle: n-tv.de