Sexy Shots: Kim Kardashian in Trinklaune

Eigentlich mag Kim Kardashian keinen Alkohol. Für den Schnaps, den auch Cindy Crawford kippt, macht sie aber eine Ausnahme. Im Bikini trinkt die Selfie-Queen auf ex.

Es ist Kanye Wests Geburtstag und zu diesem Anlass urlaubt der Rapper mit Familie auf den Bahamas. Unter Palmen kann man eben so richtig schön die Seele baumeln lassen. Wests Gattin Kim Kardashian weiß allerdings auch im Paradies noch Geld zu verdienen. Sie nutzt die malerische Kulisse, um auf ihrem Instagram-Account ein bisschen Werbung zu schalten.

"Cheers!", schreibt Kardashian zu einem Boomerang-Video. Sie ist darauf in einem winzigen schwarzen Chanel-Bikini zu sehen. In einer Hand hält sie eine große Glasflasche, in der anderen eine kleine Dose, deren Inhalt sie in einem Zug hinunterstürzt.

Ein weiterer Post zeigt Kardashian - dieses Mal etwas bekleideter - schon wieder an der Dose. "Ich weiß, Cindy trinkt das hier, also bin ich dabei!!!", schreibt sie zu dem Bild.

Die Rede ist von Supermodel Cindy Crawford, die sich tatsächlich schon des Öfteren mit dem entsprechenden Getränk ablichten ließ. Kein Wunder, stecken hinter dem gehypten Produkt doch keine Geringeren als ihr Ehemann Rande Gerber und Hollywoodstar George Clooney.

Saufen ohne Kater

Gerber und Clooney sind seit vielen Jahren befreundet. Als sie vor einiger Zeit beide Ferienhäuser im mexikanischen Cabo San Lucas bauten, tranken sie eine Menge Tequila. Eines Abends soll der 56-jährige Clooney vorgeschlagen haben, eine eigene Sorte herzustellen.

"Wichtig war, dass es großartig schmeckt und nicht im Rachen brennt", erklärte Gerber einmal dem Sender "CNBC". "Wir wollten einen [Tequila], den wir pur oder auf Eis trinken können. Einen, den wir den ganzen Tag und die ganze Nacht lang trinken können, ohne am Morgen danach verkatert zu sein."

Dass nun ausgerechnet Kim Kardashian für das Getränk wirbt, verwundert. In der Vergangenheit hatte die 36-Jährige immer wieder betont, kein Fan von Alkohol zu sein, weil sie den Geschmack nicht ausstehen könne.

Quelle: n-tv.de