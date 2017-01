Unterhaltung

"Völlig verzweifelt": Kim Kardashian spricht über Raub von Paris

Für ihre Verhältnisse ist es ziemlich ruhig um Kim Kardashian geworden. Aber nun muss langsam die Werbetrommel für die nächste "KWUTK"-Staffel gerührt werden. Es gibt einiges zu berichten.

In der neuen Staffel von "Keeping up with the Kardashians" äußert sich Kim Kardashian offenbar erstmals ausführlich über den Raubüberfall vom Oktober im Paris. Im Werbeclip für die neuen Folgen ist Kardashian zusammen mit ihren Schwestern zu sehen. Die 36-Jährige ist vollkommen aufgelöst und hat offenbar geweint.

Sie erzählt, dass die vier maskierten Räuber sie mit vorgehaltener Waffe bedrohten. Dabei umklammert sie ein Kissen. Sie sei sicher gewesen, dass ihr die Männer in den Rücken schießen würden. Ihr Gefühl in diesem Moment: "Es gibt keinen Ausweg." Sie sei absolut verzweifelt gewesen, berichtet Kardashian.

Die zweifache Mutter war während der Pariser Modewoche in ihrem Hotel überfallen worden. Die Männer fesselten und knebelten sie und stahlen anschließend Schmuck im Wert von zehn Millionen US-Dollar. Daraufhin hatte Kardashian Paris nach der Befragung bei der Polizei fluchtartig mit dem Flugzeug verlassen.

In dem Trailer ist der US-Star auch am Telefon zu sehen. Mit Tränen in den Augen sagt sie "Erschrecken Sie mich bitte nicht. Was ist los?" Vermutlich erfährt sie bei diesem Telefonat vom Zusammenbruch ihres Ehemanns Kanye West. Denn anschließend sagt sie: "Ich glaube, er braucht mich wirklich, ich muss nach Hause." Kardashian hielt sich zu diesem Zeitpunkt in New York auf, kehrte dann aber nach Los Angeles zurück, um an der Seite ihres Mannes zu sein. West wurde nach dem Zusammenbruch auf der Bühne im Krankenhaus behandelt.

Die neuen Folgen von "KUWTK" werden im März ausgestrahlt.

Quelle: n-tv.de